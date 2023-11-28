رئيس الحملة الانتخابية للمرشح السيسى للمصريين بالخارج: "انزلوا إلى صناديق الاقتراع وانتصروا لوطنكم"

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي، إن أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 1، 2، 3 ديسمبر ستكون بحق أيام مشهودة في لحظات هذا الوطن، وستتوجه أنظار العالم أجمع إليكم أيها المصريون في الخارج وأنتم تخطون بأيديكم فصلًا مهمًا في تاريخ هذه الأمة ترسمون به ملامح السنوات الست القادمة باختياركم الواعي والبناء، وستهبون لبلدكم الجسر الذي تعبر به إلى جمهورية جديدة تليق بكم وبأبنائكم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي، المذاع عبر قناة extra news، أشهد الله أن حديثي معكم من القلب "انزلوا إلى صناديق الاقتراع، انتصروا لوطنكم وعبروا عن أحلامكم وساهموا في حماية وطنكم، واجعلوه نصب أعينكم، واجعلوا مصر القوية العزيزة الأبية هي الهدف وهي الغاية، تذكروا مصر دائمًا بالخير، فلقد علمنا أعز القائلين في محكم كتابه أن من دخلها كان آمنًا بإذن الله، ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهرع إليها عيسى عليه السلام ليحتمي بها، وكلم الله سبحانه وتعالى موسى على أرضها، وتزوج وتناسل أبوالأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم من بناتها".

واختتم قائلًا: "تلك هي مصر في جميع الكتب والرسالات السماوية، فحافظوا عليها، وساهموا في بنائها، واجعلوها دائمًا عزيزة رايتها خفاقة، وإذ يبلغ بي القول ختامه، أقول لكم ننتظركم كما عهدناكم في جميع الاستحقاقات السابقة خلف بلدكم مصر، ونرحب بكم في أرضكم وفي كل لحظة وفي كل حين".