رئيس الحملة الانتخابية للمرشح السيسى: المصريون بالخارج فى عقل وقلب الدولة المصرية

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي، إن المصريين في الخارج هم في بؤرة الاهتمام، وفي عقل وقلب الدولة المصرية، مؤكدًا أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها ومرشحنا على رأسهم، تعمل على ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم من ضمن هذه الأولويات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي، المذاع عبر قناة extra news، أن المصريين بالخارج ليسوا فقط عددًا، فمن السهل جدًا أن يكون أكثر منهم في الداخل يصوتون في الانتخابات الرئاسية، لكن الوزن النسبي والأهمية المعنوية الكبيرة للمصريين في الخارج هي التي تجعل الدولة تهتم بهذا الملف، وهي حريصة على ربط المصريين في الخارج، وعلى وجه الأخص الجيلان الثاني والثالث منهم.