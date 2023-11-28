دعاء زهران: لا يمكن تجاهل حجم الدور والتأثير المصري الداعم للقضية الفلسطينية

أكدت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، أن تمديد اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين، دليل على قوة الدور المصري ونجاح جهوده فى دعم الأشقاء بفلسطين.

جهود بارزة

وأوضحت “زهران” في تصريحات لها، أنه لا يمكن تجاهل حجم الدور المصري فى دعم ومساندة الفلسطينين، فالدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تتواني لحظة عن العمل على وقوف العدوان الاسرائيلي الغاشم على المدنيين فى غزة.

حشد المجتمع الدولي

وأشارت رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، إلى أن مصر عملت على حشد المجتمع الدولي "الصامت" على هذه الجرائم، فى التحرك والضغط على إسرائيل، مؤكدة أن هذا القرار دليل على التأثير الكبيرة لمصر، وعلى قدرتها فى إقناع المجتمع الدولى بضرورة وقف هذه المجازر.

وتابعت الدكتورة دعا زهران، أن مصر تتبنى القضية طوال الوقت وتعمل على ضرورة إيجاد حلول جذرية ووقف الحرب الإجرامية والممارسات المخالفة لكافة المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية التي يقوم بها جيش الاحتلال.

وأضافت، أن الدولة المصرية عملت على إدخال المزيد من المساعدات إلى الأهالي في قطاع غزة واستغلال فترة الهدنة في حفظ أرواح الأبرياء في قطاع غزة من الأطفال والشيوخ وغيرهما.

وفي السياق، عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على التزامهم بالهدنة الانسانية والتوصل إلى اتفاق للتمديد لـ 48 ساعة، مؤكدًا: لن نتوقف حتى يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين.

وأكد “بايدن” أنه ظل منخرطا بعمق خلال الأيام القليلة الماضية، لضمان استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بعد التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة لمدة يومين آخرين.