"بايدن" يشكر الرئيس السيسى على جهود تمديد الهدنة فى غزة

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على التزامهم بالهدنة الانسانية والتوصل إلى اتفاق للتمديد لـ 48 ساعة، مؤكدًا: لن نتوقف حتى يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين.

وأضاف بايدن أنه ظل منخرطا بعمق خلال الأيام القليلة الماضية، لضمان استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بعد التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة لمدة يومين آخرين.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان له، إن الاتفاق تم التوصل إليه والحفاظ عليه من خلال وساطة دبلوماسية أمريكية واسعة النطاق، وتم إطلاق سراح أكثر من 50 رهينة حتى الآن، بما في ذلك الطفلة الأمريكية الإسرائيلية أبيجيل إيدان البالغة من العمر أربع سنوات.

وتابع: أن الهدنة مكنت من وصول كميات كبيرة في المساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء الذين يعانون في جميع أنحاء قطاع غزة.

جرائم الاحتلال بمستشفيات غزة

وأكد جراح بريطاني، أنه كان شاهدًا على "مذبحة" نفذتها قوات الاحتلال خلال 43 يومًا قضاها تحت القصف في قطاع غزة، قائلاً: "تدمير النظام الصحي الفلسطيني كان هدفًا عسكريًا للحرب الإسرائيلية".