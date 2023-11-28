مراكز المنيا تواصل أعمال رفع كفاءة ورصف الشوارع ضمن خطة الرصف الموحدة

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، أعمال تهيئة الشوارع وتجهيزها تمهيدا لبدء أعمال الرصف تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستكمال خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية، بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وتيسير الحركة المرورية، وذلك ضمن خطة الرصف للعام الحالي.

من جانبه تابع المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أعمال تهيئة تفرعات شوارع تقسيم طلعت حرب، بحى جنوب المدينة، حيث تم وضع التربة الرملية السابقة لطبقة الرصف ويتم دكها وتسويتها وجار العمل بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والغاز وسنترال مطاي للانتهاء من تجهيز الشوارع للرصف، وذلك من أعمال خطة المحافظة لعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ والانتهاء من أعمال الكهرباء وتوصيل الصرف الصحي للمنازل وتهيئة الاتصالات وتوصيلها قبل بدء عملية الرصف.

وقال رئيس المركز، إن عملية الرصف، تأتي ضمن خطة تمهيد ورصف الطرق المحلية ذات الأولوية من خلال المشروع القومي لرصف الطرق لما لها من أهمية في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خلال تنقلاتهم داخل مراكزهم والمحافظات المجاورة.

وأشار إلى أن مركز مطاى يشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق باعتبارة قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة، مؤكدًا أنه سيكون هناك تغيير حقيقي بالمدينة بعد الانتهاء من أعمال الرصف لكافة الشوارع.

كما تابع عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، الجهود المبذولة فى أعمال الرصف حيث تفقد المهندس إيهاب عبدالقوى نائب رئيس المركز تسوية شارع المعهد الدينى بحى شرق استعدادا لرصفه والمدرج ضمن خطة الرصف للعام الحالى.

وتفقد تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة يرافقه طه داوود نائب رئيس المركز والمدينة، أعمال الرصف بطريق المنشية بمركز أبوقرقاص ضمن تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بطول ١.٥٠ كيلو متر للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها طرق مركز أبوقرقاص.

وذكر أنه وجه برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة، مشددا على المتابعة المستمرة لأعمال الرصف والالتزام بالجدول الزمني المحدد ومراعاة الجودة في التنفيذ.