انتهاء رصف شارع الترعة العامية بحى شرق بني مزار بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا انتهاء رصف شارع الترعة العامية بحى شرق ضمن خطة التطوير للعام الحالى، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا والدكتور محمد محمود ابو زيد نائب المحافظ.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار أنه في إطار الجهود المبذولة فى أعمال الرصف وضمن خطة التطوير للعام الحالى تابع حى شرق إنهاء أعمال الرصف بشارع الترعة العامية وجاري رصف شارع قلابيظو جنوبا مشيرا إلي أنه كان قد تم الإنتهاء من أعمال رصف شارع السلام والمدرج ضمن خطة التطوير للعام الحالى .

أضاف رئيس المركز والمدينة أن حى جنوب المدينة تابع اعمال الرصف بشارع التضامن الاجتماعى ومدخل حى جنوب والمنفذ من قبل مكتب طرق بنى مزار حيث كان قد تم متابعة اعمال التسوية للشوارع التى سيتم تركيب البلاط الانترلوك بها ضمن خطة التطوير كم تم متابعة أعمال الرصف بشارع الشبايلة واستكمال شارع الريدى والمدرجين ضمن خطة التطوير.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلي قيام مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بقرية صندفا بمتابعة أعمال تسوية وتمهيد وتوسعة الطرق العامة والرئيسية بقرية صندفا والبهنسا بالجليدر لرفع كفاءة الطريق وتحسين حركة السير .

من ناحية آخري أوضح رئيس المركز والمدينة أنه جاري عمل الاختبارات اللازمة للاطمئنان على سلامة اعمال الصرف الصحي بشارع ترعة أبو حسيبة بواسطة غواص متخصص حيث تم أنتهاء أعمال معالجة مطابق الفرعة الهابطة قطر ٢٤ بوصة .

وأشار إلي أنه بالتعاون بين الوحدة المحلية لقرية الحسينية و شركة مياة الشرب والصرف الصحي فرع بني مزار و الإدارة الصحية تم غسيل وتطهير وتنظيف شبكة مياة الشرب بدائرة الوحدة المحلية للقرية للحفاظ على وصحة وسلامة المواطنين كما استمر حى شرق وحى جنوب فى اعمال النظافة ورفع المخلفات.