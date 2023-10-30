محافظ المنيا يتابع تنفيذ أعمال رصف الطرق بالمراكز ضمن الخطة الاستثمارية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، خطة الرصف على مستوى مراكز المحافظة وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، للوقوف على آخر المستجدات، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواجد الميدانى لمتابعة أعمال الرصف والتنسيق مع الشركات المنفذة لتقديم الدعم اللازم لرفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية، بالمراكز والقرى التابعة بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وفى هذا السياق، تنفذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا رفع كفاءة ورصف طريق ميدان لبنان، حيث تم كشط الطبقة القديمة لبدء أعمال الرصف، مع التشديد على الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية المتبعة والمواصفات المقررة أثناء أعمال الرصف ووفقًا للجدول الزمني المحدد ضمن الخطة الاستثمارية الموضوعة لهذا العام.



وفى مركز ومدينة سمالوط، يجرى تنفيذ أعمال الرصف، حيث تم وضع الطبقة الرملية بشارع الشريف ومتفرعاته للبدء فى تطوير شوارع المدينة، بالإضافة لمتابعة أعمال تطوير كورنيش سمالوط، مع الالتزام بمراعاة الجودة في التنفيذ لتيسير حركة السير أمام المارة من المواطنين وقائدى المركبات والعمل على تقليل الازدحام المروري وخلق سيولة مرورية بالمدينة حرصا على تحقيق الصالح العام للمواطنين

وكان محافظ المنيا، قد وجه رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية لخطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية ضمن الخطة الاستثمارية 2023 /2024، مشددا على تسريع وتيرة العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، بما يُسهم في تيسير انتقال المواطنين وخلق سيولة مرورية.



وفى هذا السياق، تفقد هشام فايز رئيس مركز مطاي، يرافقه مسئولي الصرف الصحي والكهرباء وسنترال مطاي ومدير الطرق بالمركز، عددًا من الشوارع المدرجة بخطة الرصف للعام المالي 2023/ 2024، منها تهيئة شارع الحسن بحي جنوب المدينة بتقسيم طلعت حرب.

وتم رفع الإشغالات به ويجرى العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من تجهيز الشارع والانتهاء من أعمال كافة المرافق وتوصيلها قبل بدء عملية الرصف، وأكد رئيس المركز أن عملية الرصف، تأتي ضمن خطة تمهيد ورصف الطرق المحلية ذات الأولوية من خلال المشروع القومي للرصف.

أستمرار أعمال الرصف ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا

أستمرار أعمال الرصف ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا

أستمرار أعمال الرصف ضمن الخطة الأستثمارية بالمنيا