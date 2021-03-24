انتهاء أعمال الرصف بعدد من الطرق في المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، عن انتهاء أعمال الرصف لعدد من الطرق بمركز ملوى، تحت إشراف الشركة الوطنية ومديرية الطرق والنقل بالمنيا وهندسة طرق ملوى.من جانبه تابع اللواء اركان حرب احمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، الانتهاء من اعمال رصف طريق الساحلية 398 بطول 1500متر وطريق الشماس بطول 1000 متر وانهاء اعمال رصف طريق ابوعفيفى بطول 600 متر وانهاء اعمال طريق العرين القبلى بطول 3 كيلو متر كما تابع اعمال انشاء الحائط الساند بترعة مصرف يكن بطول 300 متروأكد "السايس" ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الرصف بطريق دير البتول ــ دير ابوحنس، وطريق طراد النيل ــ حمزاوى، وطريق 507 مصر اسوان ــ اتجاة المحرص وذلك نظرًا لأهميتها مع ضرورة انجاز الأعمال بجودة عالية لتخفيف العبء على مستخدمي الطرق مشيرا إلي أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بسرعة تنفيذ خطة المحافظة، لتطوير المناطق والطرق والشوارع المتهالكة ورفع مستوى الخدمات وتحسين الأداء الخدمي على مستوى جميع مراكز المحافظة.