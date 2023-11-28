"اتحاد الصناعات" يُشيد بدور المستثمرين العرب فى دعم الاقتصاد الوطنى

أشاد اتحاد الصناعات المصرية بدور المستثمرين العرب فى دعم الاقتصاد الوطنى، مبينًا أن حجم الاستثمارت العربية فى نمو متزايد، وتحقق نجاحات ملموسة على أرض الواقع، وتحرص مؤسسات الدولة على تعزيز التعاون مع المستثمرين العرب والأجانب بشكل متواصل.

وأكد اتحاد الصناعات فى بيانه، على الدور الكبير لجميع المستثمرين من الأشقاء العرب فى دعم الاقتصاد باستثماراتهم المتنوعة فى شتى القطاعات الصناعية والتجارية، مشيرًا إلى أن المستثمر العربى هو شريك فى عملية البناء والتنمية التى تشهدها البلاد، وتُمثل استثماراتهم قيمةً مضافة بالاقتصاد الوطنى، فضلًا عن أن استثماراتهم وما يَنتُج عنها من فرص للعمل وتحقيق التنمية البشرية، وكَونهم شُركاء فى تحمل المصاعب والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصري.

ومن هذا المنطلق فاتحاد الصناعات المصرية يوجّه رسالة إلى أشقائه المستثمرين العرب بدعمه التام، وأنه حريص على المساهمة في تذليل أي عقبات تواجه كافة المستثمرين العرب والأجانب.