الدرع المحصن للمسلم.. دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 29-11-2023

يهتم شريحة كبيرة من المسلمين بترديد دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الساعات الأولى من الصباح، وذلك لأن أذكار الصباح والمساء بمثابة الدرع، كلما زادت سماكته، لم يتأثر صاحبه، بل تصل قوة الدرع، إلى أن يعود السهم فيصيب من أطلقه، كما قال ابن القيم.

دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 29-11-2023

يمكن الاستعانة ببعض صيغ دعاء وأذكار الصباح الأربعاء 29-11-2023 الواردة في أمهات الكتب للزيادة الرزق والفرج والطمأنينة وهى كما يلي:

آية الكرسي: "الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم".

قل هو ٱلله أحد، ٱلله ٱلصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن لهۥ كفوا أحدۢ.

قل أعوذ برب ٱلفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر ٱلنفثت فى ٱلعقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل أعوذ برب ٱلناس، ملك ٱلناس، إله ٱلناس، من شر ٱلوسواس ٱلخناس، ٱلذى يوسوس فى صدور ٱلناس، من ٱلجنة وٱلناس



أذكار الصباح من السنة 29-11-2023

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه، ونصره، ونوره وبركته، وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.

اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين، وقهر الرجال.

اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

فضل أذكار الصباح

وتصدر البحث عن أذكار الصباح، اليوم 29-11-2023، محرك البحث في الساعات الأخيرة، ولذلك لحرص المسلمون على نيل فضلها، إذ يقول الإمام إبن باز رحمه الله: " إن فضل قراءة أذكار الصباح والمساء والمحافظة عليها هي إنشراح للصدر واستحضار حفظ الله ومعيته لنا ومن ذكر الله في حياته ذكره الله في الملأ.

وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم " يقول الله عز وجل: " أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير".