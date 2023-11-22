يتصدر البحث صيغ دعاء وأذكار الصباح الأربعاء 22-11-2023 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ تهتم شريحة كبيرة من المسلمين بترديد أذكار الصباح في بداية كل يوم لأخذ البركة والفضل والرزق الواسع.

دعاء وأذكار الصباح الأربعاء 22-11-2023

يعرض الدستور للقراء صيغ توضح دعاء وأذكار الصباح الأربعاء 22-11-2023 وهى كما يلي :-



آية الكرسي: ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم﴾. سورة الصمد:﴿قل هو الله أحد* الله الصمد* لم يلد ولم يولد* ولم يكن له كفوا أحد﴾. سورة الفلق: ﴿قل أعوذ برب الفلق* من شر ما خلق* ومن شر غاسق إذا وقب* ومن شر النفاثات في العقد* ومن شر حاسد إذا حسد﴾. سورة الناس:﴿قل أعوذ برب الناس* ملك الناس* إله الناس* من شر الوسواس الخناس* الذي يوسوس في صدور الناس* من الجنة والناس﴾

أذكار الصباح من السنة النبوية اليوم الأربعاء 22 نوفمبر

أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت وإليك النشور

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

فضل أذكار الصباح

ويحث المسلمون على ترديد أذكار الصباح كل يوم فهي أحب الكلام إلى الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحبُّ الكلامِ إلى اللهِ أربعٌ: سبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، ولا إله إلا اللهُ، واللهُ أكبرُ. لا يضرُّك بأيِّهنَّ بدأتَ)، ولها الأثر في طرد الشيطان وإبعاده، فالشيطان لا يقترب ممن اعتاد على الذكر ولا يقدر عليه فيندحر مذمومًا.