مدير تعليم قنا يكرم "مارولا أمير" سفيرة المديرية بمنحة طوكيو

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مارولا أمير نادر الطالبة بالصف الأول الثانوي بمدرسة قنا الرسمية للغات بمكتبه ومنحها شهادة تكريم ودرع المديرية وذلك داخل مكتبه في الديوان العام لمديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، وذلك نظرا لاختيارها ضمن 12 طالبا مثلوا وزارة التربية والتعليم في طوكيو باليابان.

أكد الوكيل، خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمديرية التربية والتعليم في محافظة قنا اليوم الثلاثاء، دعم المديرية لنبوغ مارولا ووجه إلى تشجيعها لتحقيق مزيد من التميز في أي فعاليات محلية ودولية قادمة.

وأشاد باستراتيجية وزارة التربية والتعليم تحت قيادة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في تقديم منح دراسية وتثقيفية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل أو الخارج والمساهمة في تأسيس بيئة داعمة للباحثين بجانب دعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتلقي أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها.

يذكر أنه وقع الاختيار على مارولا كسفيرة لتعليم قنا بوفد التبادل الطلابي المصري باليابان بحسب ترشيح إدارة التعلم الذكي والموهوبين وإدارة التعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم، وذلك لسابق فوز مارولا بالمركز الأول في مسابقة برمجة الروبوت لطلاب المدارس والجامعات بدولة سنغافورة العام الماضي، بالإضافة إلى تميزها الإبداعي في مجالات التعبير الفني ومعارض العلوم والتكنولوجيا في أكثر من مشاركة، وتكريمها من قبل اللواء طيار اشرف الداودي محافظ قنا بمكتبه عقب عودتها من سنغافورة.