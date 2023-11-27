الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصطفى بكرى: نقف خلف السيسي من أجل الوطن (فيديو)

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال النائب مصطفى بكرى، الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، إن المصرييين سيردون الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الذي أنقذ الوطن في لحظة صعبة، واتخذ قرارات لا يستطيع أن يأخذها إلا الرجال الشجعان الذين ينتمون لتراب الوطن.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لابد من خروج المصريين في يوم الانتخابات الرئاسية في طوابير كبيرة لنقول للعالم أجمع، متابعا: "كلنا نقف وراء السيسي في هذا الظرف التاريخي الصعب الذي لم يواجهه أي رئيس من قبل ولا حتي جمال عبدالناصر، لأن مصر مهددة من كل مكان".

وأشار إلى أن مصر مهددة من كل المنطقة العربية، ولابد أن نقف مع رئيسنا الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلًا: "سنخرج لنقول للعالم أجمع أننا نقف مع رئيس مصر الذي حمي الأرض والعرض والوطن".

وذكر بكرى، أن يوم الانتخابات الرئاسية لابد أن يخرج الشعب المصرى في هذا الظرف التاريخي، قائلًا: "أنت انهاردة بيحاولوا يوقعوا مصر وبيحاولوا يبعدونا عن التقدم"، موضحًا أن كل ذلك ياتي إلى جانب مخطط التجهيز ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية وعمل دولة فلسطينية على الحدود الفلسطينية المصرية داخل سيناء التي ناضلنا من أجلها ودفعنا من أجل تحريرها أكثر من 120 ألف شهيد مطلوب أن يقتطع جزء منها لتحل قضية يجري تصفيتها لصالح الدولة اليهودية إلى جانب هدم المقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين لمخطط إسرائيل من النيل إلى الفرات من أجل العقيدة الصهيونية. 

جاء ذلك خلال أكبر مؤتمر عقدته جمعية منتجي القصب في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا برعاية النائب هشام الشعيني عضو مجلس النواب ورئيس جمعية منتجي القصب.

قنا السيسي عبدالفتاح السيسي مصطفى بكرى مستقبل وطن

مواد متعلقة

"تعليم نجع حمادى" تشدد على نشر الوعى البيئى والصحى بين طلاب المدارس

ورشة تعريفية بمسابقة "أيسف" لطلاب مدرسة CFC بنجع حمادي

محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" بالقرى

"مستقبل وطن قنا" يطلق أكبر حملة "طرق أبواب" دعما للمرشح عبدالفتاح السيسي

"مستقبل وطن" بمركز قنا تعقد اجتماعا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

الأكثر قراءة

الميراث المُشرف.. ماذا ترك لنا طارق عبدالعزيز؟

تمديد 48 ساعة.. كيف تمكنت مصر من وقف المذبحة وإعادة الحياة لسكان غزة؟

بعد ظهورها معه بملابس عارية.. إنجي حمادة تكشف علاقتها بـ كروان مشاكل

بعد حذف بث المساء مع قصواء.. الخلالى تتساءل: هل هذه هى الديمقراطية الغربية؟

“أشكركم على إنسانيتكم”.. تفاصيل رسالة محتجزة إسرائيلية مفرج عنها لـ"كتائب القسام"

حماس: الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة ليومين إضافيين بنفس الشروط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟