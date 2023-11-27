مصطفى بكرى: نقف خلف السيسي من أجل الوطن (فيديو)

قال النائب مصطفى بكرى، الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، إن المصرييين سيردون الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الذي أنقذ الوطن في لحظة صعبة، واتخذ قرارات لا يستطيع أن يأخذها إلا الرجال الشجعان الذين ينتمون لتراب الوطن.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لابد من خروج المصريين في يوم الانتخابات الرئاسية في طوابير كبيرة لنقول للعالم أجمع، متابعا: "كلنا نقف وراء السيسي في هذا الظرف التاريخي الصعب الذي لم يواجهه أي رئيس من قبل ولا حتي جمال عبدالناصر، لأن مصر مهددة من كل مكان".

وأشار إلى أن مصر مهددة من كل المنطقة العربية، ولابد أن نقف مع رئيسنا الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلًا: "سنخرج لنقول للعالم أجمع أننا نقف مع رئيس مصر الذي حمي الأرض والعرض والوطن".

وذكر بكرى، أن يوم الانتخابات الرئاسية لابد أن يخرج الشعب المصرى في هذا الظرف التاريخي، قائلًا: "أنت انهاردة بيحاولوا يوقعوا مصر وبيحاولوا يبعدونا عن التقدم"، موضحًا أن كل ذلك ياتي إلى جانب مخطط التجهيز ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية وعمل دولة فلسطينية على الحدود الفلسطينية المصرية داخل سيناء التي ناضلنا من أجلها ودفعنا من أجل تحريرها أكثر من 120 ألف شهيد مطلوب أن يقتطع جزء منها لتحل قضية يجري تصفيتها لصالح الدولة اليهودية إلى جانب هدم المقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين لمخطط إسرائيل من النيل إلى الفرات من أجل العقيدة الصهيونية.

جاء ذلك خلال أكبر مؤتمر عقدته جمعية منتجي القصب في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا برعاية النائب هشام الشعيني عضو مجلس النواب ورئيس جمعية منتجي القصب.