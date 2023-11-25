"تعليم نجع حمادي" تشدد على نشر الوعي البيئي والصحي بين طلاب المدارس

أجري الدكتور عفت محمد وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، ظهر اليوم السبت، زيارة تفقدية، استهدفت مدرستي الشهيدة ميار الإعدادية بنات بنجع حمادي، وأبو بكر الصديق الإعدادية المشتركة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتكثيف الجولات الميدانية للمدارس التابعة للإدارة، للوقوف علي السلبيات والتوجيه بمعالجتها.

وتفقد مدير عام الإدارة، الفصول الدراسية، وحجرات الأنشطة، والمعامل، وتابع السجلات المدرسية، وسجلات المعلمين، وطالب بضرورة الالتزام بقرار المحافظ المختص بتنظيم أوقات العمل الرسمية.

وأكد الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، ضرورة الحصر الفعلي لغياب الطلاب، مع التوجيه حصر الرواكد الخشبية وإخطار المخزون السلعي بكميات الرواكد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا على الاهتمام بالنظافة العامة للمباني المدرسية، والأفنية.

نشر الوعي البيئي والصحي للطلاب

وشدد المدير العام على نشر الوعي البيئي والصحي للطلاب، مشيرا إلى أن المدرسة تحتل مكانة هامة في مجال تنمية الوعي البيئي بحيث تعكس الحاجات الاجتماعية للبيئة، وتحاول إكساب الطلاب العادات السليمة والاتجاهات والقيم التي تحقق حماية البيئة والمحافظة عليها وصيانتها.

وعلى هامش الجولة التفقدية، عقد مدير عام الإدارة، اجتماعا مع إدارة المدرسة والمعلمين والعاملين بمدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية، لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية بالمدرسة.

كان قد نظم قسم البيئة والسكان بإدارة نجع حمادي التعليمية، بالتعاون مع إدارة الطب البيطري بنجع حمادي، ومعهد بحوث صحة الحيوان بقنا ندوة توعوية بعنوان " مرض السعار وصحة التغذية"، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا،