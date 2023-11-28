الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يرفض تصريحات وزير إسرائيلى بشأن التهجير

رياض منصور مندوب
رياض منصور مندوب فلسطين في الأمم المتحدة

أكد رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رفضه تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي وجهها للشعب الفلسطيني حول التهجير أو الموت، موضحًا أن هذه الخيارات نرفضها، لأننا شعب يملؤه الفخر وعازم أن يقيم على أرضه.

أضاف منصور خلال كلمته في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، حول الأوضاع في غزة، نقلتها القاهرة الإخبارية، أنّ الكارثة أثبتت أمرين اثنين أبرزهما أنه ما من سلام في الشرق الأوسط دون حل عادل ودائم لقضية فلسطين بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بجانب حرية الفلسطينيين وليس مزيدًا من الاضطهاد والاحتلال.

وأوضح مندوب فلسطين أنه لا يمكن أن يستمر انتهاك ومحو حقوق الفلسطينيين؛ لأن هذه الحقوق غير قابلة للتصرف، كما للشعوب جميعها الحق بتقرير المصير والحق بعودة اللاجئين والحق في الحياة والحق في حياة كريمة بسلام واستقرار في أرض فلسطين.

القاهرة الإخبارية مندوب فلسطين غزة الشرق الأوسط فلسطين

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