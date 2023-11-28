الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طالب جامعى دهسته سيارة داخل قرية بالقليوبية

اسعاف
اسعاف

لقى الطالب محمد معتز، 18 عامًا،  بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، مصرعه إثر دهس سيارة طائشة له أثناء ذهابه للتمرين بقرية صنافير التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

 

جرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام ثم تم نقله إلى مستشفى الحسين، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

 

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، يفيد بمصرع الطالب محمد معتز، طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بمحافظة القليوبية، إثر دهس سيارة طائشة له أثناء ذهابه للتمرين. 

 

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع الطالب إثر عدة إصابات بالغة بالجسد وكسر بالجمجمة أودت بحياته بعد تحويله من مستشفى قليوب العام إلى مستشفى الحسين. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

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