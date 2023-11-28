حماة المستقبل بالجيزة: مشاركة المصريي بالخارج في انتخابات الرئاسة "واجب وطني"

حثّ مصطفى جعفر سالمان، أمين عام حزب حماة المستقبل بالجيزة، عضو مؤسس كتلة الحوار، عضو أمناء مجلس الشباب المصري، المصريين بالخارج بالتوجه إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور، وتفعيل للإرادة نحو مستقبل وطنهم الأم مصر.

مصطفى جعفر سالمان يحث المصررين بالخارج لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم

أوضح سالمان فى تصريحات صحفية أن المصريين بالخارج يبلغ تعدادهم نحو 14 مليون مصري، في مختلف دول العالم، وأن الانتخابات ستجرى الجمعة القادمة على مدار 3 أيام، وسيكون علامة مهمة في تأكيد أصالة الشعب المصري وتمسكه رسم مستقبل وطنه، وسط ما نحيا فيه من محيط مليء بالتحديات والأزمات والكوارث، علاوة على الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وأزمة الطاقة، ولكن تظل مصر قوية وصامدة أمام كل تلك الأعباء وتواصل مسيرة البناء والتنمية التي شرعت فيها.

سالمان: الجمهورية الجديدة منحت المصريين بالخارج حقهم الدستوري

أضاف عضو كتلة الحوار أن الجمهورية الجديدة منحت المصريين بالخارج حقهم الدستوري للمشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، لذلك فإن انتخابات الرئاسة 2024، ستؤكد للجميع أن المصريين هم من يصنعون قرارهم بأيديهم ويلتفون خلف دولتهم بإرادتهم الحرة، على قلب رجل واحد في سبيل حماية الوطن وسيادة أراضيه.