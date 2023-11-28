قيادى فلسطينى يكشف لـ"الدستور" تاريخ الاحتفال بيوم التضامن مع شعب فلسطين

قال ماهر النمورة، القيادي في حركة التحرير الفلسطيني- فتح- وعضو إقليم جنوب الخليل، إنه في ظل العدوان الصهيوني الأمريكي الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية تمر علينا ذكرى تقسيم فلسطين في يوم 29 نوفمبر عام 1947 بقرار من الأمم المتحدة ومجلس الأمن رقم 181 ولحقته النكبة عام 1948 وتهجير أكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني من منازلهم وطردهم من قراهم ومدنهم وارتكاب عشرات المجازر البشعة ضد الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ على أيدي العصابات الصهيونية وتدمير أكثر من خمسمائة وخمسين ما بين مدينة وبلدة وقرية.

وأضاف "النمورة" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت عام 1977 أن يكون يوم 29 نوفمبر من كل عام اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وفي عام 2005، تم التأكيد والدعوة إلى إقامة معرض سنوي يتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني وفي عام 2015 وفي نفس اليوم تم رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم.

وأشار "النمورة" إلي أنه من المقرر أن يقام معرض في أروقة وقاعات مقر الأمم المتحدة في نيويورك معرضًا بعنوان "فلسطين أرض وشعب"، يبدأ اليوم وحتى 8 ديسمبر المقبل، حيث يجسد هذا المعرض إحياء ذكرى النكبة وتذكير العالم بما يجري الآن لشعبنا وما تتعرض له غزة والضفة من جرائم الإبادة والمجازر البشعة ضد المدنيين الآمنين وقصف الطائرات للمستشفيات والكنائس والمساجد والمدارس التي تؤوي المدنين الذين دمرت بيوتهم لفضح ممارسات الاحتلال وجرائمه أمام العالم.

وأضاف "النمورة" أنه سيتخلل هذ المعرض العديد من الصور التي تبين مدى حجم الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا عام النكبة الأولي والنكبة الثانية الآن في غزة والضفة وستعرض مقاطع فيديو مصورة ورسومات وشعارات تبين حجم الجريمة والظلم الذي تعرض له شعبنا من عام 48 وتعاد الكرة الآن في غزة وجنين وطولكرم ونابلس وأريحا وكل محافظات الوطن وما يتعرض له من حصار كبير واقتحامات واعتقالات يومية.

وأوضح أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العدوان على غزة أكثر من 3 آلاف فلسطيني ووصل المجموع إلى أكثر من 8 آلاف أسير في سجون الاحتلال يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والقهر، كما ارتقي أربعة شهداء داخل سجون الاحتلال منذ بداية العدوان على غزة.

النمورة: سنواصل مسيرة النضال حتي الحرية والاستقلال بالقدس

وتابع:"في هذا اليوم نحيي شعوبنا وأمتنا العربية والاسلامية وكل أحرار العالم الذين وقفوا جانبنا وعبروا عن دعمهم ومساندتهم قضيتنا ورفضهم واستنكارهم لجرائم الاحتلال الذي قتل خلال حربه على غزة أكثر من عشرين ألف مدني غالبيتهم أطفال ونساء ودمر آلاف المباني والعمارات والبيوت والمنشآت.

وشدد النمورة أن حركة فتح وقيادتها وشعبها ستواصل مسيرة النضال والكفاح حتى الحرية والاستقلال بالقدس عاصمة أبدية لشعبنا الفلسطيني الأبي.