"الغد": يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني شاهد على موقف مصر المشرف تجاه القضية

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يأتي اليوم شاهدا على الموقف المصري المشرف الذي أتضح أمام العالم بالمدافع الحقيقي عربيا وإقليميا ودوليا على القضية المصرية والحرص على استمرار المسار التفاوضي، للوصول إلى تطبيق المقررات الشرعية التي وضعت نظام حل الدولتين والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد موسى، في بيان له، أن الدولة المصرية ستستمر في مواصلة كافة الجهود المبذولة من أجل تقديم حلول جادة وفعالة للقضية الفلسطينية محاولة التصدي لكافة المخططات التي تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني بالحروب والمجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال في قطاع غزة، وكذلك بمحاولات التهجير ونزوح الأهالي في فلسطين ناحية الجنوب، مشيرا إلى أن مصر دفعت بالعديد من المواقف التاريخية التي تؤكد مساندتها ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية ولأشقائها.

وأضاف رئيس حزب الغد، أن استمرار المساعي المصرية القطرية لتمديد الهدنة الاسرائيلية الفلسطينية، والعمل على إنهاء حالة الحرب القائمة منذ اندلاع طوفان الاقصى في السابع من اكتوبر الماضي، يؤكد أن شعوب المنطقة العربية لن تتخاذل في دورها الداعم لاستقرار المنطقة العربية، والتصدي لأي محاولات لتصفية القضية أو ابعادها عن المسار التفاوضي.

من جانبه أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي والخبير في النزاعات الدولية، أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام يأتي هذه المرة والشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع أنواع العدوان والتهجير القسري من أرضه على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقال مهران في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الهجمات الإسرائيلية الشرسة على قطاع غزة تستهدف تفريغ القطاع من سكانه من خلال سياسة "الأرض المحروقة" الهادفة لتدمير كافة مقومات الحياة هناك بما في ذلك المنازل والمدارس والمستشفيات والبنى التحتية.