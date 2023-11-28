"الجيل": اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين يتزامن مع موقف مصر المشرف تجاه القضية

قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن احتفال مصر بيوم 29 فبراير الذى جعلته الجمعية العامة للأمم المتحدة من كل عام يوما للتضامن مع شعب فلسطين الصامد، يأتى هذ العام ومصر تقوم بدورها التاريخى فى الدفاع عن القضية الفلسطينية ومقاومة مخططات تصفيتها.

وأوضح شهابي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القضية الفلسطينية بعد العملية النوعية للمقاومة الإسلامية فى فضاء غزة التى أذلت جيش الاحتلال الإسرائيلى وكشفت هشاشته وضعف أجهزة استخباراته أصبحت محل اهتمام الرأى العام الإقليمي والعالمي وخاصة فى دول الغرب الاستكبارى المساندة لحكومة الاحتلال فى عدوانها الوحشى على المدنيين العزل فى قطاع غزة الصامدة.

وأضاف أن إدارة الرئيس السيسى للأزمة الحالية ورفضه العدوان الوحشى لقوات الاحتلال الاسرائيلى وكشفه المخطط الصهيو أمريكى غربى لتصفية القضية المصرية وإعلانه بقوة أن استباب الأمن وإحلال السلام فى منطقة الشرق الأوسط يتحقق الا بإنهاء الظلم الذى يعيش فيه الشعب الفلسطينى على مدى 75 عام، ومطالبته بضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولة بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، جعل مواقف الدول الغربية الداعمة للعدوان الإسرائيلى تتغير وتتحدث عن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين.

أكد رئيس حزب الجيل أن الاحتفال بيوم التضامن مع الشعب الفلسطينى "يوم 29 نوفمبر" سيكون مختلف عن كل احتفالات التضامن مع الشعب الفلسطينى فى السنوات الماضية فالقضية الفلسطينية حاليا فى مفترق طرق، وتتعرض لمخطط يهدف لتصفيتها بالضغط على أهل غزة بالقصف الوحشى لطائرات جيش الاحتلال الاسرائيلى للفرار من القصف نحو سيناء وجعل فلسطين أرض بلا شعب.

وتابع: "احتفالنا بالتضامن مع الشعب الفلسطينى فى يوم "29 نوفمبر" سيكون مختلف.. بعد عملية المقاومة الفلسطينية النوعية التى زلزلت حكومة الاحتلال الإسرائيلى وأجهزة استخباراتها ومعهم حكومات الدول الغربية الكبرى وأجهزة استخباراتها والتى هزمت بها المقاومة الإسلامية الفلسطينية جيش الاحتلال الاسرائيلى واكدت أنه جيش من ورق

مصر عادت إلى موقعها فى المشهد العربي

وأشار: إحتفالنا فى مصر بهذا اليوم هذا العام سيكون مختلف عن احتفالنا به فى الأعوام السابقة، لافتا إلى أن مصر هذا العام قد عادت إلى موقعها فى المشهد العربى وتصدت للمخطط الصهيو أمريكى غربى الذى يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وجعلها أرض بلا شعب وأفشلته بمواقف قوية وحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسى التى أعادت مصر قائدة للأمة العربية، ووضع خارطة طريق تبنتها مؤتمر القاهرة للسلام والقمة العربية الإسلامية وذكرت العالم بجذور القضية الفلسطينية وان السلام لن يحل فى الشرق الأوسط إلا بتطبيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومع إصرار مصر فى كل لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى بقادة العالم واتصالاته الهاتفية تغيرت مواقف تلك الدول وأصبحت تدعو إلى إقامة دولة فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة.

وأضاف أن مصر الرسمية ومصر الشعبية بكل مكوناتها تقف بقوة مع شعبنا الفلسطينى فى محنته التى حولها بصموده الاسطورى إلى منحة، مشيرا إلى حجم المساعدات المقدمة من المجتمع الأهلى المصرى وصلت نسبتها إلى 70% من حجم كل المساعدات التى قدمتها دول العالم إلى أهلنا فى غزة، وهذا يؤكد أن مصر "حكومةً وشعبًا" ومن واقع مسئوليتها التاريخية، تقف داعمةً دائمًا للقضية الفلسطينية باعتبارها أم القضايا العربية.

وأكد ناجى الشهابى أن وقفة الرئيس السيسى القوية الرافضة التهجير القسرى والتطهير العرقى وضرورة إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات سيادة واعتبرها رئيس حزب الجيل وقفة تاريخية سيسجلها التاريخ العربى بأحرف من نور لأنها أفشلت المخطط وأفاقت الشعوب العربية ورجعت اهتمامها لقضيتهم المركزية ووضعت القادة العرب أمام مسئوليتهم القومية.

أشار الشهابي أن وقفة مصر ورئيسها أكدت من جديد أن التزامها بمسئوليتها إزاء قضية فلسطين والشعب الفلسطيني والقدس ومسجدها الأقصى، التزامًا أصيلًا، تبذل فى سبيله كل غال ونفيس حتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.