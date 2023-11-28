الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث: هناك اعتراف دولى وإقليمى بدور مصر فى الهدنة بين إسرائيل وحماس

قطاع غزة
قطاع غزة

أوضح محمد منصور، الباحث بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، دور مصر في دعم القضية الفلسطينية وتحول مصر إلى بؤرة لصناع القرار، قائلًا: "إن  هناك مدح وشكر متتالي من جانب قوى إقليمية ودولية بدور مصر فيما يتعلق بالملف الفلسطيني بشكل عام، وملف الهدنة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار".

وأضاف محمد منصور، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة extra news، أن النجاح في جميع هذه العوامل، جعلت الدور المصري أكثر بروزًا في هذه الأزمة، وبالتالي كان الاعتراف الإقليمي والدولي بالدور المصري وأهميته ونجاحاته فيما يتعلق بالهدنة الإنسانية بين إسرائيل وغزة. 

وأوضح  أن الهدنة بين إسرائيل وغزة هي هدنة ليست عادية، كما أن الوضع لا يقارن بما سبق من اشتباكات مماثلة ما بين فصائل المقاومة وبين إسرائيل. 

فلسطين القضية الفلسطينية هدنة انسانية إسرائيل حماس

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