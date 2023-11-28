الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الفيوم تنظم ندوة "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك" بكلية الزراعة

جامعة الفيوم تنظم
جامعة الفيوم تنظم ندوة صوتك مستقبلك

شهد الدكتور جمال محمود، وكيل كلية الزراعة  لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال فرج، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الندوة التوعوية التي نظمتها الكلية بالتعاون مع مركز إعلام الفيوم التابع للهيئة العامة للاستعلامات، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد الفتاح، عميد كلية الزراعة.

جامعة الفيوم تنظم ندوة صوتك مستقبلك.. انزل وشارك"بكلية الزراعة

أكد جمال محمود أهمية النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة بالشكل الإيجابي المطلوب، وأنه من المهم أن يتمتع الشباب والطلاب بالوعي اللازم بأهمية المشاركة كمبدأ في حد ذاته، وان يدركوا أنهم قادة المستقبل، وأمل الوطن.

كما أكد جمال فرج أن ندوة (صوتك مستقبلك.. انزل وشارك) من الندوات التوعوية والتثقيفية التي تهدف إلى إعلاء روح الانتماء للوطن، وكذلك تسليط الضوء على كم الإنجازات والمجهودات المبذولة من قبل القيادة السياسية لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن المشروعات القومية التي تشهدها مصر على كافة المستويات خلال الفترة الراهنة، أتاحت عددًا كبيرًا من فرص العمل، وخاصة من خريجي كليات الزراعة وغيرها من الكليات بشكل متصاعد وملحوظ.

وتابعت سهام مصطفى، أن الندوة تأتي انطلاقًا من مبادئ الوطنية والانتماء بهدف تناول خطط الدولة للتنمية الشاملة، بالإضافة إلى تناول أهمية ثقافة المشاركة السياسية، وأهمية أن يكون الفرد صاحب رأي  وله دور وطني فعال، وأن يكون واعيًا بما عليه من واجبات وما له من حقوق.

وأضافت أن الندوة تؤكد أن الصوت الانتخابي حق وواجب في نفس الوقت، وليس الهدف أن يتم  توجيه آراء الشباب تجاه تبني سياسة معينة أو انتخاب شخص معين، ولكن على الشباب الابتعاد عن السلبية واللامبالاة، وأن يدرس الواقع الذي يعيش فيه بوعي وبمسؤولية متكاملة.

وخلال الندوة تناول محمد كمال مفهوم المشاركة السياسية وأشكالها ومستوياتها، وما يعرف بحروب الأجيال، وصولا إلى الحروب الحالية التي تعتمد على تزييف الوعي والإدراك.

مؤكدًا أن شريحة طلاب الجامعة يجب أن تتمع بالوعي اللازم بأهم التحديات التي تواجههم خلال الفترة الراهنة والخاصة بمعركة الوعي، وان الطالب الجامعي يجب  أن يؤدي ما عليه من واجبات ليحصل على ما يستحق من حقوق، وخاصة في ظل قيام الدولة بما عليها من التزامات.

وكذلك قام بتسليط الضوء على الجمهورية الجديدة وما تبذله الدولة المصرية من مجهودات وإنجازات على كافة الأصعدة ولجميع الفئات، وتحقيق تنمية على كافة القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بمبادرات حياة كريمة وتكامل وكرامة وكلنا واحد، ولذلك فمن المهم الحفاظ على مقدرات الوطن ومقوماته، موجهًا الطلاب إلى أهمية المشاركة في الاستحقاق الوطني القادم، وأن يقوم بدوره المنوط به، وعدم الانسياق وراء الدعوات المغلوطة والهدامة، والحفاظ أولًا وأخيرًا على المصلحة العامة للدولة المصرية، واختيار الأنسب لقيادة سفينة الوطن.

جامعة الفيوم تنظم ندوة صوتك مستقبلك
جامعة الفيوم تنظم ندوة صوتك مستقبلك
جامعة الفيوم تنظم ندوة صوتك مستقبلك
جامعة الفيوم تنظم ندوة صوتك مستقبلك
جامعة الفيوم تنظم ندوة صوتك مستقبلك
جامعة الفيوم تنظم ندوة صوتك مستقبلك
جامعة الفيوم تنظم ندوة صوتك مستقبلك
جامعة الفيوم تنظم ندوة صوتك مستقبلك
جامعة الفيوم تنظم ندوة صوتك مستقبلك
جامعة الفيوم تنظم ندوة صوتك مستقبلك
جامعة الفيوم تنظم ندوة صوتك مستقبلك
جامعة الفيوم تنظم ندوة صوتك مستقبلك
جامعة الفيوم ندوة صوتك مستقبلك كلية الزراعة رئيس جامعة الفيوم الانتخابات الرئاسية المشروعات القومية

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