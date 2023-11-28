الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة بيراميدز والإسماعيلي في الأسبوع السابع لدوري نايل

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز تشكيل فر يقه لمباراة الإسماعيلي التي ستنطلق في الرابعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في الأسبوع السابع لمسابقة دوري نايل وجاء التشكيل على النحو التالي..

حراسة المرمى..أحمد الشناوي 

خط الدفاع..محمد الشيبي – محمود مرعي - أسامة جلال – محمد حمدي

خط الوسط..عبد الله السعيد - أحمد توفيق – إبراهيم بلاتي توريه – محمد ر ضا

خط الهجوم..يوسف أسامة – فيستون ماييلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من شريف إكرامي وعلي جير وكريم حافظ ومهند لاشين وسيف جعفر ورمضان صبحي وفخري لاكاي ودودو الجباس.

كما أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من..

حراسة المرمى..كمال السيد 

خط الدفاع.. حمدي النقاز – محمد هاشم – محمد نصر – إياد العسقلاني 

خط الوسط..محمد عبد السميع – عمر الساعي – محمد بيومي – محمد دسوقي

خط الهجوم..مروان حمدي – ياو أنور

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد عادل عبد المنعم وأحمد محسن ومحمد عمار وعماد حمدي وعصام صبحي وصالح جمعة وباسم مرسي ونادر فرج.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل وهزيمة وسجل 8 أهداف ودخلت مرماه ستة أهداف وجمع ست نقاط من آخر ثلاث مباريات بالفوز على مودرن فيوتشر والمصري والهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا.

ويحتل الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال المركز الرابع عشر برصيد أربع نقاط ولم يحقق سوى فوز واحد وتعادل مرة واحدة وخسر أربع مباريات وسجل ستة أهداف ودخلت مرماه تسعة أهداف.

 يدير المباراة محمد يوسف ويساعده محمد محمود لطفي وعماد العقاد ومعهم حسني سلطان حكم رابع ومحمود ناجي حكم فيديو وسامي هلهل مساعد حكم فيديو

دوري نايل بيراميدز الاسماعيلى البرتغالي جايمي باتشيكو ايهاب جلال

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