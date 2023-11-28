استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة بيراميدز والإسماعيلي اليوم

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة بيراميدز والإسماعيلى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.



وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير واللاعبين وخلق أجواء آمنة بالاستاد، وعمل دوائر أمنية عند الأبواب وأماكن التفتيش وممرات اللاعبين.



وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية طاقم التحكيم الذي يدير المباراة بقيادة الحكم محمد يوسف، يعاونه محمد محمود لطفي وعماد العقاد وحسني سلطان ومحمود ناجي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 13 نقطة جمعهم من 6 مباريات حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مثلها، وسجل لاعبيه 8 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

ويسعى البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، لتحقيق الفوز الليلة من أجل مُزاحمة الأهلي على قمة الدوري التي يحتلها الأحمر بفارق الأهداف، كما يرغب المدرب البرتغالي في تحقيق فوز معنوي قبل الصدام الأفريقي القوي حيث سيطير الفريق إلى موريتانيا بعد مباراة الإسماعيلي لمواجهة نواذيبو يوم 2 ديسمبر المقبل في نواكشوط ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية قبل السفر من موريتانيا إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة لمواجهة صن داونز يوم 9 من الشهر المقبل في الجولة الثالثة علمًا بأن بيراميدز فاز في الجولة الأولى على مازيمبي بهدف نظيف بالقاهرة.



ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله خسر في 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.



وقاد إيهاب جلال فريق الإسماعيلي في 6 مباريات هذا الموسم ببطولة الدوري المصري الممتاز، حقق فوزا واحدا فقط، وتعادلا وحيدا أيضًا، بينما تلقى 4 هزائم، منها هزيمتان في الوقت القاتل من المباراة.