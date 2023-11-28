بيراميدز يستضيف الإسماعيلى فى افتتاح مواجهات الأسبوع السابع لدورى نايل

يستضيف بيراميدز فريق الإسماعيلي في الرابعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في افتتاح مواجهات الأسبوع السابع لمسابقة دوري نايل.

بيراميدز والعودة للانتصارات

فريق بيراميدز، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل وهزيمة، وسجل 8 أهداف، ودخلت مرماه ستة أهداف وجمع ست نقاط من آخر ثلاث مباريات بالفوز على مودرن فيوتشر والمصري والهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا، ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 16.

البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، اختار 21 لاعبًا في قائمة المباراة، وهم: أحمد الشناوي وشريف إكرامي وأحمد ميهوب ومحمود مرعي وأسامة جلال وعلي جبر وأحمد فتحي ومحمد الشيبي وكريم حافظ ومحمد حمدي وإبراهيم بلاتي توريه وأحمد توفيق ومهند لاشين ومحمد رضا وعبدالله السعيد وسيف جعفر ويوسف أسامة ورمضان صبحي وفيستون ماييلي ودودو الجباس وفخري لاكاي.

وشهدت القائمة عودة علي جبر بعد شفائه من الإصابة، بينما يغيب كل من أحمد سامي ومصطفى فتحي ووليد الكرتي وإبراهيم عادل للإصابة، وإسلام عيسى لعدم الجاهزية، ومحمود دونجا وكريم الطيب وأوجو صامويل ومحمود أوكا لأسباب فنية.

الإسماعيلي يسعى لإيقاف نزيف النقاط

على الجانب الآخر، يحتل الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، المركز الرابع عشر برصيد أربع نقاط، ولم يحقق سوى فوز واحد، وتعادل مرة واحدة وخسر أربع مباريات، وسجل ستة أهداف ودخلت مرماه تسعة أهداف، وجمع نقطة واحدة من آخر أربع مباريات بالتعادل مع الداخلية، والهزيمة أمام الأهلي وفاركو وطلائع الجيش.

إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، اختار 24 لاعبًا في قائمة المباراة، وهم: أحمد عادل عبدالمنعم وكمال السيد ومحمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلاني وحمدي النقاز ومحمد دسوقي وعصام صبحي وأحمد محسن ومحمد عمار وعمر الساعي وعماد حمدي ومحمد عبدالسميع ونادر فرج ومروان حمدي ومحمد وجدي وصالح جمعة وعبدالله السعيد ومحمد بيومي وبشار أشرف وعمرو السعيد وياو أنور وباسم مرسي وحسن صابر.

وشهدت القائمة عودة أحمد عادل عبدالمنعم بعد شفائه من الإصابة، بينما يغيب محمد فوزي ومحمد حسن بسبب الإصابة، وعبدالرحمن مجدي الذي تواجد في القائمة، لكنه أقدم على عملية خلع ضرسه أمس، وأبلغ الجهاز الطبي بتعبه الشديد فتم استبعاده.

يدير المباراة محمد يوسف، ويساعده محمد محمود لطفي وعماد العقاد، ومعهم حسني سلطان حكم رابع، ومحمود ناجي حكم فيديو، وسامي هلهل مساعد حكم فيديو.