المنهج الدراسي لشهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل بتلك الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، مع اقتراب اختبارات شهر نوفمبر عن المنهج المقرر لهذا الشهر.

مادة اللغة العربية.. مقرر شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي 2024

وتأتي في مادة اللغة العربية، لتشمل فرع القراءة دروس “ذكاء صبي”، “منصور والطيور”، و”زيارة ومفاجأة”، وفي النصوص “الطماع والدجاجة” و”أخي الإنسان”، وفي النحو دروس “إن وأخواتها” و”أنواع خبر إن وأخواتها”.

تشمل القصة يتم التركيز على الفصلين الثالث والرابع.

منهج مادة الرياضيات.. مقرر شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي 2024

أما في مادة الرياضيات، شملت تطبيقات على النسبة، ومعنى وخواص التناسب، وحجم المكعب تشمل السعة.

وفي مادة الدين الإسلامي، شملت درس بالحكمة والموعظة الحسنة ودرس ويؤثرون على أنفسهم، وفي القصة الفصل الثالث، وسورة القلم الآيات من 34 لآخر السورة.

منهج مادة العلوم.. مقرر شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي 2024

أما في مادة العلوم، شملت المفهوم الثاني: يتضمن الدرس الرابع والخامس والسادس والأنشطة المتعلقة بها هي 9 إلى 13، والمفهوم الثالث: يشمل الدروس الأول والثاني والثالث والأنشطة المرتبطة بها هي 1 إلى 7، وأيضا الدرس الرابع والخامس والسادس والأنشطة المتعلقة بها هي 8 إلى 13، ومشروع الوحدة.

منهج مادة الدراسات الاجتماعية.. مقرر شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي 2024

وفي مادة الدراسات الاجتماعية، الوحدة الثانية: الملامح الطبيعية لوطننا العربي.

تشمل الدرس الأول: مظاهر سطح وطننا العربي.



تشمل الدرس الثاني: العوامل المؤثرة في مناخ وطننا العربي.

تشمل الدرس الثالث: الأقاليم المناخية والنباتية في وطننا العربي.

تشمل الدرس الرابع: المشكلات البيئية في وطننا العربي.

تشمل شخصيات عربية ومؤثرة: النبي محمد صلى الله عليه وسلم والخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.



جدير بالذكر، ان اختبارات الفصل الدراسي الاول تنطلق في شهر يناير المقبل، لجميع الصفوف الدراسية.