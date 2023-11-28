ائمدير التنفيذي لـ"حياة كريمة" تكشف عن تفاصيل الدور التنموي للمبادرة

قالت مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة في تلك المرحلة لن تؤثر في فقط في حياة المواطنين المستفادين من خدماتها فقط، بل أثرت وأفادت كل المواطنين، فقد دشنت مشروعات طرق كثيرة بالإضافة إلى مشروعات في مختلف المجالات مثل المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية.

وأضافت فخرى، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترنيوز"، أن المبادرة وضعت القرى والنجوع في بؤرة اهتماماتها وشهدت شكل مختلف من التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على سبيل المثال، لم يكن صعيد مصر موجودا في خطط التنمية، لكن هذا الأمر تغير كليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مبادرة حياة كريمة تشمل 45 ألف متطوع من الشباب

وأوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أن المبادرة تشمل 45 ألف متطوع من الشباب الذين استفادوا فعليا من حياة كريمة، إذ يتواجدون داخل القري المستهدفة، مشيرة إلى ترحيب المواطنين بمختلف مبادرة المؤسسة مثل "ترك الأبواب" وأيضا مبادرة "بيتك عمران" الخاصة بالتمكين الاقتصادي.