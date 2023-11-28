الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ائمدير التنفيذي لـ"حياة كريمة" تكشف عن تفاصيل الدور التنموي للمبادرة

مروة فخري، المدير
مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة

قالت مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة في تلك المرحلة لن تؤثر في فقط في حياة المواطنين المستفادين من خدماتها فقط، بل أثرت وأفادت كل المواطنين، فقد دشنت مشروعات طرق كثيرة بالإضافة إلى مشروعات في مختلف المجالات مثل المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية.

وأضافت فخرى، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترنيوز"، أن المبادرة وضعت القرى والنجوع في بؤرة اهتماماتها وشهدت شكل مختلف من التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على سبيل المثال، لم يكن صعيد مصر موجودا في خطط التنمية، لكن هذا الأمر تغير كليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مبادرة حياة كريمة تشمل 45 ألف متطوع من الشباب

وأوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أن المبادرة تشمل 45 ألف متطوع من الشباب الذين استفادوا فعليا من حياة كريمة، إذ يتواجدون داخل القري المستهدفة، مشيرة إلى ترحيب المواطنين بمختلف مبادرة المؤسسة مثل "ترك الأبواب" وأيضا مبادرة "بيتك عمران" الخاصة بالتمكين الاقتصادي.

 

المبادرة القري والنجوع مبادرة حياة كريمة 45 ألف متطوع الوحدات الصحية

مواد متعلقة

"حياة كريمة" تقدم الدعم الكامل لمواطن من القاهرة عقب مناشدته الرئيس السيسى (فيديو)

حصاد أنشطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

أبرز أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

المحاربون بالقلم.. أدباء مجندون: شهدنا المعجزات وحكايات الفدائيين تنتظر من يرويها

مدبولى: 9.4 تريليون جنيه لمشروعات التنمية على مدار الـ9 سنوات الماضية

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

الأكثر قراءة

كواليس طلاق يوسف الشريف وإنجى علاء.. الانفصال حدث قبل أيام

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

مشوفتش منك غير الخير.. انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء

شوبير يكشف آخر كواليس أزمة كولر مع هداف الأهلى (فيديو)

مرض لعين قتل مها أبو عوف.. اعرفه واحترس

التعليق الأول لـ إنجى علاء بعد انفصالها عن يوسف الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس

رئيس أركان جيش الاحتلال: إجلاء سكان الشمال كان "قرارا صعبا"