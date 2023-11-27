"حياة كريمة" تقدم الدعم الكامل لمواطن من القاهرة عقب مناشدته الرئيس السيسى (فيديو)

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم والمساعدة للمواطن عرفة هاشم، من القاهرة، وذلك عقب توجيهاته بتوفير سكن كريم له ولأسرته وتقديم الدعم اللازم له، على الفور استجابت مؤسسة "حياة كريمة" وتواصلت مع الشاب "عرفة" وقدمت له الدعم اللازم، وذلك بتوفير سيارة جديدة له (تاكسي) لتكون مصدر رزق دائما له ولأولاده، بالإضافة إلى توفير شقة سكنية له ولأسرته وتمكينه اقتصاديا.

وكان الرئيس السيسي قد التقي الشاب "عرفة" أثناء إحدى جولات السيد الرئيس في محافظة القاهرة، وكان المواطن عرفة هاشم يعاني من عدم وجود مصدر رزق دائم، كما أن لديه الكثير من الصعوبات في معيشته ومحل سكنه.

يأتي ذلك ضمن جولات الرئيس السيسي في مختلف محافظات الجمهورية، وتوجيهه مؤسسة "حياة كريمة" في إطار دورها الإنساني والمجتمعي تجاه المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وحرصها الدائم على توفير كافة سبل الحياة الكريمة والسكن الكريم، والوقوف بجانب المواطنين، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لكل مواطن في كافة أنحاء الجمهورية.