السفير حسين هريدى: مصر تتحرك مع العديد من الأطراف الدولية لحل الأزمة فى غزة

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تتحرك في مسارين الثنائي ومتعدد الأطراف في القضية الفلسطينية، ولهم تأثير كبير ومتبادل وتتحرك مصر في إطار العديد من الأطراف الدولية وبصفة خاصة على مواقف الإدارة الأمريكية.

وأضاف هريدي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز، أن اللجنة الوزارية الخارجية التي تضم عددا من الدول قامت بزيارة عدد من الدول لتعرض الموقف لحل الأزمة في غزة، مضيفًا أن صياغة الموقف المصري كان لها تأثير على تعديل مواقف الإدارة الأمريكية وبعض القوى الغربية التي كانت مساندة للموقف الإسرائيلي بشكل “مستفز” لمشاعر المصريين والعرب والمسلمين.

دبلوماسي سابق: التحرك المصري يكتسب زخمًا كبيرًا

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، علي أن التحرك المصري يكتسب زخمًا كبيرًا عندما يتحرك في إطار جماعي، حيث أثبت الضغط الجماعي العربي تأثيره على المواقف الأمريكية والغربية، مشيرًا إلى أن إسرائيل منذ قيامها وهي تريد أن تفرض كلمتها وسيطرتها على كل ما يتعلق بالشرق الأوسط.