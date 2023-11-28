الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يستعرض مع سفير جورجيا المقومات السياحية والطبيعية والاستثمارية والثقافية

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، يوم الثلاثاء، سفير جورجيا لدى مصر، ميخائيل تيجيشفيلي، ضمن اهتمام المحافظة المتواصل باستقبال الوفود الزائرة لها سواء على المستوى الدولى أو المحلى لاستعراض جميع المقومات السياحية والطبيعية والاستثمارية والثقافية، بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية، والمهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى.

تفاصيل لقاء محافظ أسوان وسفير دولة جورجيا بمصر

وخلال اللقاء استعرض اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان المقومات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية والثقافية لمحافظة أسوان، وخاصة أنها تتميز بتنوع فى المنتج السياحى مما يعكس مكانتها على خريطة السياحة الدولية كأفضل مشتى عالمي. 

ولفت إلى السعي الجاد لاستغلال المزايا النسبية لأسوان ومنها الثروات التعدينية والمحجرية، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتنوعة، وهو الذى يتكامل مع ما تقوم به الدولة المصرية أيضًا من تحقيق إنجازات متتالية بتنفيذ مشروعات غير مسبوقة فى المبادرات الرئاسية كحياة كريمة، والتأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمي مما ساهم في حصول أسوان على العديد من الجوائز الدولية والإقليمية والمحلية. 

فيما قدم سفير جورجيا شكره لمحافظ أسوان على حفاوة الإستقبال، وإطلاعه على كافة المقومات التى تمتلكها هذه المحافظة، وهو الذى دفعه للإهتمام بفتح آفاق للتعاون بزيادة تدفقات السياحة الجورجية مع توقيع اتفاقية التآخي، والتى سترتكز عناصرها على الجوانب السياحية والاستثمارية. 

أعرب عن سعادته أنه بزيارة محافظة أسوان ليشاهد هذه الإنجازات الكبيرة التى تحققها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية. 

وفى نهاية اللقاء أهدى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان درع المحافظة لسفير جورجيا،تعبيرًا وإعتزازًا وتقديرًا لعلاقات الصداقة بين البلدين. 

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محافظ أسوان سفير جورجيا الافواج السياحية مدينة سفانيتى مدينة اسوان

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