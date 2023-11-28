الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 603 مخالفة عدم ارتداء خوذة لقائدي الدراجات النارية

ارتداء خوذة
ارتداء خوذة

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شن حملات موسعة، خلال 24 ساعة، تمكنت خلالها من ضبط مخالفات لقائدى الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 603 مخالفات لقائدى الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وأوضحت، في بيان، اليوم الثلاثاء أنه تم شن حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدى الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

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ضبط 741 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

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تحرير 703 مخالفات لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

وشددت على قائدى الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

عدم ارتداء خوذة قائدي الدراجات النارية وزارة الداخلية الخوذة حملات مرورية

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