تحرير 603 مخالفة عدم ارتداء خوذة لقائدي الدراجات النارية

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شن حملات موسعة، خلال 24 ساعة، تمكنت خلالها من ضبط مخالفات لقائدى الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 603 مخالفات لقائدى الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وأوضحت، في بيان، اليوم الثلاثاء أنه تم شن حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدى الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت على قائدى الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.