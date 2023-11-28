انطلاق المسابقات الفنية بمهرجان الأنشطة لكليات جامعة الواد الجديد

تفقد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، والدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، تنفيذ المجالات الفنية لمهرجان الأنشطة الأول نوفمبر 2023، والذي تنظمه الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة بمشاركة كليات الجامعة، تحت شعار “نحو الجمهورية الجديدة”، بأروقة كلية التربية فى مجالات الغناء الفردي والعزف والمسرح والفنون التشكيلية، بحضور الأستاذ دكتور ماهر زنقور، عميد كلية التربية، والدكتور جمال حسن، منسق عام الأنشطة بالجامعة، ومدير الإدارة المركزية لرعاية الشباب، وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة وقيادات الكلية.

وأعرب الدكتور عبد العزيز طنطاوي، عن سعادته بما لمسه خلال المهرجان من مواهب مميزة للطلاب فى مجالات " الغناء الفردي والعزف والمسرح والفنون التشكيلية، مطالبًا بالعمل على الاهتمام بها وتطويرها من منطلق إيمانه بتأثير الأنشطة الفنية الإيجابي في تكوين شخصية الطلاب.

وقال رئيس الجامعة إن الدولة المصرية تعطي الأولوية للشباب وتمنحهم العديد من الفرص للتعبير عن أنفسهم فنيًا وثقافيًا، وأن دور الجامعة الأصيل التأثير والتواصل مع المجتمع والتعاون مع الجميع.

ومن جهته، قال الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن هذا المهرجان يأتى ضمن خطة الجامعة بالاهتمام بالأنشطة الطلابية ورعاية الموهوبين فى كافة المجالات، وأن النشاط جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية بجامعة الوادى الجديد.

انطلاق الدورة التدريبية فى "آليات البحث والاسترجاع ببنك المعرفة المصري" بجامعة الوادي الجديد





نظم مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة الوادي الجديد بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات دورة تدريبية فى آليات البحث والاسترجاع ببنك المعرفة المصري.

صرح بذلك الدكتور عمرو فتوح، مدير وحدة المكتبة الرقمية، وقال إن الدورتين التدريبيتين بمركز تكنولوجيا المعلومات، بجامعة الوادى الجديد حاضر فيها نخبة من المتخصصين من فريق عمل بنك المعرفة المصري.

وأضاف أن الدورة استهدفت أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الأساسية.

وأكد الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي، أن هذه الدورة تأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية ”نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر“ ودعمًا لجهود الإرتقاء بمجتمع المعرفة المصري وزيادة اهتمام وشغف المواطن المصري بالعلوم ودعم التعليم والبحث العلمي.

وأضاف رئيس الجامعة أن إنشاء بنك المعرفة المصري يعد أحد أهم وأكبر المشروعات القومية المعرفية في مجال التعليم والبحث العلمي، الذي يدعمه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.