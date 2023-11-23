جامعة الوادي الجديد تنظم معسكرا لاختيار فرق كرة القدم والطائرة للطلبة والطالبات

نظمت الإدارة المركزية لرعاية الشباب بـجامعة الوادي الجديد، معسكر اختبارات لاختيار منتخبات الجامعة في كرة القدم للطلبة والطالبات، وذلك بملعب مركز الدكتور حسن حلمي لذوى الهمم بمدينة الخارجة، وذلك برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور رجب كامل عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور باهي أبومعين منسق الأنشطة بكلية التربية الرياضية، والدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة بالجامعة و وأعضاء رعاية الشباب المركزية أحمد عثمان، والدكتورة مريم عيسي وعلاء عبد المعطي.

140 طالبا وطالبة شاركوا في المعسكر



وقال السيد أنور عباس مدير رعاية الشباب المركزية بالجامعة أن معسكر اختبارات منتخبات الجامعة فى كرة القدم للجنسين وكرة الطائرة للجنسين شارك فيه 140 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق عبدالمنعم المدير الفني القدير لمنتخب الجامعة لكرة القدم، والكابتن محمد فخري مسئول النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

نتائج الاختبارات

وأضاف مدير رعاية الشباب المركزية بالجامعة ،أن الاختبارات أسفرت عن اختيار 35 طالب وطالبة من أفضل العناصر المتميزة للمشاركة فى الأنشطة المركزية إلتى تنظمها وزارة التعليم العالي والشباب والرياضة للجامعات المصرية.

الجامعة تنظم قافلة بيطرية بقرى ناصر الثورة



في سياق آخر، نظمت كلية الطب البيطري بالجامعة قافلة بيطرية، وذلك ضمن سلسلة القوافل البيطرية المجانية التي تنفذها الجامعة بقرى المحافظة الأكثر احتياجًا، ضمن مباردة حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور وليد سنوسي عميد كلية الطب البيطري، أن إدارة الجامعة وضعت خطة للمساهمة فى البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" من خلال إطلاق عدد من القوافل البيطرية، وقال الدكتور مصطفى محمود إن الجامعة تحرص علي تنفيذ هذه القوافل بصفة دورية، وذلك في إطار الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة لخدمة المجتمع.

وأضاف عميد كلية الطب البيطري أن القافلة ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن).

كما أدت القافلة دور وقائي للحيوانات من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات، بجانب إجراء عدد من العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصين، وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات.