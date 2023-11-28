الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأونروا": وصول قوافل مساعدات إلى شمالي غزة وتوزيعها على 4 ملاجئ

قوافل مساعدات
قوافل مساعدات

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا"، عن وصول قوافل مساعدات إلى شمالي قطاع غزة وتوزيعها على 4 ملاجئ تابعة لها، وفقًا لفضائية ”الغد" في نبأ عاجل.

ضرورة فتح معبر كرم أبوسالم

وعلى صعيد آخر، شددت منظمة الأونروا على ضرورة فتح معبر كرم أبوسالم أيضًا لإيصال مواد الإغاثة لقطاع غزة، مؤكدًا أن قطاع غزة بحاجة لـ120 طنًا من الوقود يوميًا لتشغيل مرافقه.

يذكر أن "الوقف الكامل لإطلاق النار ومنع تحليق الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة أو إتمام عملية تبادل الأسرى والمحتجزين ودخول المستلزمات الطبية والغذائية والوقود لسكان القطاع، تم تحت إشراف مصري كامل".

الأونروا فلسطين الامم المتحدة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين غزة الطيران الإسرائيلى إسرائيل

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