الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجيش الكوري الجنوبي يؤجل إطلاق أول قمر تجسس صناعي

قمر تجسس صناعي
قمر تجسس صناعي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، تأجيل إطلاق أول قمر تجسس صناعي له لمدة يومين بسبب الظروف الجوية، بحسب وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب".

وقالت وزارة الدفاع اليوم، إنه كان من المقرر إطلاق القمر الصناعي للتجسس العسكري في يوم 30 نوفمبر في قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا الأمريكية، لكن تم تأجيل الموعد إلى يوم 2 ديسمبر بسبب الظروف الجوية المحلية، وقد يتم تعديل الموعد مرة أخرى وفقا للظروف المحلية.

وكان من المقرر إطلاق أول قمر صناعي للتجسس العسكري للجيش الكوري الجنوبي على صاروخ "فالكون 9" لشركة سبيس إكس التي أسسها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.

ومنذ بداية العقد الثاني من القرن الحالي، يعمل الجيش على "مشروع 425" الذي يهدف إلى الحصول على قمر صناعي للتجسس العسكري قادر على جمع معلومات فيديو في جميع الأحوال الجوية في شبه الجزيرة الكورية والمناطق المحيطة بها.

قمر تجسس صناعي كوريا الجنوبية قاعدة فاندنبرغ قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا الأمريكية إيلون ماسك اروخ فالكون 9 شركة تسلا مشروع 425

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