فيديوهات مُخلة وقطع شرايين.. القصة الكاملة لتحريض إنجي حمادة على الفجور

في فيديو خادش للحياء طلت علينا مذيعة مجهولة وشاب في أوضاع مخلة عبر منصات التواصل الاجتماعي مما آثار استياء رواد مواقع السوشيال ميديا الذين طالبوا بضبط مرتكبي تلك المهازل التي تحدث في العالم الافتراضي.

تبين من تحريات الأجهزة الأمنية أن وراء تلك المقاطع سيدة تدعى «إنجي حمادة» وكروان مشاكل، وتم ضبطهما عقب بلاغات متعددة تتهمهما بالتحريض على الفسق والفجور وإذاعة مقاطع فيديو خادشة للحياء.

السجل الجنائي لـ إنجي حمادة

تبين من التحريات أن الإعلامية إنجي حمادة تدعى سماح مصطفى عبدالفتاح، مواليد 1975، مقيمة في منطقة القاهرة الجديدة، كانت متزوجة من شخصا يصغرها في العمر، وسبق وأن صدرت ضدها بعض الأحكام القضائية في قضايا آداب عامة بالتجمع الأول، ومخدرات بالتجمع الأول، واعتداء على موظف في السيدة، وسرقة تيار كهربائي في روض الفرج.



وننشر السجل الجنائي لها الذي يتضمن: اتهام إنجي حمادة في القضية رقم 1950 لسنة 2004، آداب عامة، ثم في عام 2007 تم اتهامها في القضية رقم 2336 لسنة 2007 جنح أكتوبر، مشاجرة وضرب، ثم القضية رقم 2254 لسنة 2021 جنح الشروق، سرقة مساكن، تم ضبطها لهروبها من التنفيذ في العديد من الأحكام القضائية.

تفاصيل محاولة انتحارها

وتبين أنه خلال محاولة ضبط المتهمة حاولت قطع شرايين يدها اليسرى وإنهاء حياتها، وعندما تم ضبطها تبين أنها بحوزتها هاتفى محمول محمل عليهما العديد من الفيديوهات الخاصة، وكاميرا استاند تصوير بفلاش.



واعترفت المتهمة بإنتاج وبث مقاطع فيديو لزيادة نسبة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية، بالإضافة إلى شراء أوقات على قنوات فضائية ببعض القنوات لزيادة الشهرة لها وإخفاء نشاطها والقضايا السابقة لها.

خدش حياء وتحريض على الفسق

وتواجه المتهمة إنجي حمادة تهم متعددة تتضمن نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب حيث أنها متورطة في بث تلك المقاطع عبر تطبيقي «بيجو لايف وتيك توك»، بهدف زعزعة الآداب العامة وتحريض الأشخاص على ارتكاب أفعال غير لائقة داخل مسكنة في منطقة القاهرة الجديدة.