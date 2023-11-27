بعد ظهورها معه بملابس عارية.. إنجي حمادة تكشف علاقتها بـ كروان مشاكل

كشفت إنجي حمادة بطلة فيديو كليب “أنا زهقانة”، عقب القبض عليها بتهمة ترويج الفجور وبث فيديوهات إباحية عن تفاصيل علاقتها مع المدعو كروان مشاكل.

وكشفت إنجي حماده خلال مواجهتها أمام جهات التحقيق أنها لم تتزوج من المدعو كروان مشاكل، وأن العلاقة بينهما صداقة فقط، مشيرة إلى ظهورها معه بملابس شبه عارية في أحد الكليبات.

وأضافت إنجي أنهما لم يتزوجا وقد استعانت به للظهور معها وهي عارية بقصد زيادة التفاعل على الفيديو لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتابعت أنها تقوم بتصوير نفسها مستخدمة كاميرا الموبايل الخاصة بها من خلال وضعها على كاميرا استاند بفلاش داخل غرفة نومها لتصوير نفسها بنفسها دون أن تستدعي أحد للقيام بذلك، مشيرة إلى أنها عقب تصوير تلك الفيديوهات التي تحمل إيحاءات جنسية وتحريض على الفسق بنشرها على تطبيقي بيجو لايف وتيك توك، لتحقيق أرباح من نسب المشاهدات ومن الشير.

وكشفت أنها تقوم بتصوير تلك الفيديوهات ونشرها بحثا عن الأموال الغير مشروعة وتحقيق ثراء سريع، موضحا أنها تقوم بالاحتفاظ بنسخة من تلك الفيدوهات على فلاشة خاصة بها قامت بتسليمها لهم.

السجل الجنائي للمتهمة إنجي حمادة

الإسم الحقيقي لـ انجي حمادة، هو سماح مصطفى عبد الفتاح حمد، وقد سبق تورطها في العديد من القضايا ضمت القضية رقم 2254 لسنة 2021 جنح الشروق القاهرة، عن جريمة سرقة مسكن، والقضية رقم 5491 لسنة 2016 جنح التجمع الأول، جريمة آداب عامة والتي حكم عليها بالحبس فيها لمدة سنة، والقضية رقم 693 لسنة 2016 جنح التجمع الأول عن جريمة المخدرات، والتي حكم عليها في بالحبس لمدة عامين.

كما تم ضبط إنجي حماده في القضية رقم 11414 سنة 2015 جنح بقسم العامرية بالإسكندرية آداب عامة، والقضية رقم 3290 لسنة 2015، جنح قسم شرطة السيدة، عن جريمة الاعتداء على موظف، والتي حكم عليها بالغرامة 200 جنيه عن التهمة الأولى، و100 جنيه عن التهمة الثانية، والقضة رقم 2336 لسنة 2007 جنح قسم شرطة ثان 6 أكتوبر عن جريمة مشاجرة وضرب، والقضية رقم 1590 لسنة 2004، الإسماعيلية آداب عامة.