الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد ظهورها معه بملابس عارية.. إنجي حمادة تكشف علاقتها بـ كروان مشاكل

إنجي حمادة وركوان
إنجي حمادة وركوان مشاكل

كشفت إنجي حمادة بطلة فيديو كليب “أنا زهقانة”، عقب القبض عليها بتهمة ترويج الفجور وبث فيديوهات إباحية عن تفاصيل علاقتها مع المدعو كروان مشاكل.

وكشفت إنجي حماده خلال مواجهتها أمام جهات التحقيق أنها لم تتزوج من المدعو كروان مشاكل، وأن العلاقة بينهما صداقة فقط، مشيرة إلى ظهورها معه بملابس شبه عارية في أحد الكليبات.

وأضافت إنجي أنهما لم يتزوجا وقد استعانت به للظهور معها وهي عارية بقصد زيادة التفاعل على الفيديو لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتابعت أنها تقوم بتصوير نفسها مستخدمة كاميرا الموبايل الخاصة بها من خلال وضعها على كاميرا استاند بفلاش داخل غرفة نومها لتصوير نفسها بنفسها دون أن تستدعي أحد للقيام بذلك، مشيرة إلى أنها عقب تصوير تلك الفيديوهات التي تحمل إيحاءات جنسية وتحريض على الفسق بنشرها على تطبيقي بيجو لايف وتيك توك، لتحقيق أرباح من نسب المشاهدات ومن الشير.

وكشفت أنها تقوم بتصوير تلك الفيديوهات ونشرها بحثا عن الأموال الغير مشروعة وتحقيق ثراء سريع، موضحا أنها تقوم بالاحتفاظ بنسخة من تلك الفيدوهات على فلاشة خاصة بها قامت بتسليمها لهم.

السجل الجنائي للمتهمة إنجي حمادة

الإسم الحقيقي لـ انجي حمادة، هو سماح مصطفى عبد الفتاح حمد، وقد سبق تورطها في العديد من القضايا ضمت القضية رقم 2254 لسنة 2021 جنح الشروق القاهرة، عن جريمة سرقة مسكن، والقضية رقم 5491 لسنة 2016 جنح التجمع الأول، جريمة آداب عامة والتي حكم عليها بالحبس فيها لمدة سنة، والقضية رقم 693 لسنة 2016 جنح التجمع الأول عن جريمة المخدرات، والتي حكم عليها في بالحبس لمدة عامين.

كما تم ضبط إنجي حماده في القضية رقم 11414 سنة 2015 جنح بقسم العامرية بالإسكندرية آداب عامة، والقضية رقم 3290 لسنة 2015، جنح قسم شرطة السيدة، عن جريمة الاعتداء على موظف، والتي حكم عليها بالغرامة 200 جنيه عن التهمة الأولى، و100 جنيه عن التهمة الثانية، والقضة رقم 2336 لسنة 2007 جنح قسم شرطة ثان 6 أكتوبر عن جريمة مشاجرة وضرب، والقضية رقم 1590 لسنة 2004، الإسماعيلية آداب عامة.

ضبط إنجي حماده اعترافات انجي حمادة انجي حماده وكروان مشاكل زواج انجي حمادة من كروان مشاكل فيديوهات إنجي حمادة

الأكثر قراءة

الميراث المُشرف.. ماذا ترك لنا طارق عبدالعزيز؟

تمديد 48 ساعة.. كيف تمكنت مصر من وقف المذبحة وإعادة الحياة لسكان غزة؟

بعد ظهورها معه بملابس عارية.. إنجي حمادة تكشف علاقتها بـ كروان مشاكل

بعد حذف بث المساء مع قصواء.. الخلالى تتساءل: هل هذه هى الديمقراطية الغربية؟

“أشكركم على إنسانيتكم”.. تفاصيل رسالة محتجزة إسرائيلية مفرج عنها لـ"كتائب القسام"

حماس: الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة ليومين إضافيين بنفس الشروط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟