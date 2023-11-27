كروان مشاكل وإنجى حمادة.. من المطبخ إلى الحبس

كروان مشاكل..أثار مقطع فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، لشاب يدعى كروان مشاكل عاريًا داخل المطبخ مع سيدة، استياء رواد التواصل الاجتماعي، ما دعا المحامين إلى تقدديم بلاغات ضده.

القبض على إنجي حمادة المذيعة بسبب فيديو كروان مشاكل

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على سيدة تدعى سماح مصطفي والشهيرة بإنجي حمادة، وذلك بسبب انتشار فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي في وضع مخل مع تيك توكر يُدعى كروان مشاكل.

بلاغ ضد تيك توكر يُدعى كروان مشاكل ومذيعة

تقدمت الدكتورة نهى الجندي، المحامية، ببلاغ إلكتروني إلى النيابة العامة حول مقاطع فيديو متداولة بكثرة لتيك توكر يدعى كروان مشاكل ومذيعة تدعى إنجي حمادة بسبب المحتوى الفاضح الذي يقدمانه عبر مواقع التواصل المختلفة.

وقالت الجندي إنها تقدمت ببلاغ ضد صاحب صفحة التيك توكر كروان مشاكل والمذيعة "سماح. م" الشهيرة بـ"إنجي حمادة" اتهمتهما فيه بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى إباحيًا وألفاظًا خادشة للحياء بعد نشر مقاطع فيديوهات، آخرها فيديو يحمل عنوان "كروان مشاكل وإنجي في الشقة".

وتضمن البلاغ قيام كروان مشاكل وإنجي حمادة بنشر فيديوهات مخلة بالأدب والحياء العام، وأن المحتوى الذي يبثه المتهم يحرض على الفسق والفجور، بالإضافة إلى عبارات وحركات جنسية صريحة، مطالبًا بإلقاء القبض عليهما وإغلاق القناة المشار إليها.

وتضمن البلاغ عددًا من مقاطع الفيديو التي نشرت على القناة المشار إليها، وأن طبيعة المحتوى المقدم يعرضهما للمساءلة القانونية لمخالفتهما نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك للمخالفة الصريحة لنص المادتين 25 و26 من القانون ذاته.

المهن التمثيلية تغرم الشركة المنتجة لـ"بطن الحوت" 100 ألف جنيه

قرر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، فرض غرامة مالية بقيمة 100 ألف جنيه على شركة إنتاج مسلسل "بطن الحوت"، وذلك بسبب مشاركة كروان مشاكل في العمل، ما دفع النقابة لتقديم شكوى ضد مخرج العمل في نقابة المهن السينمائية.

ويشارك في بطولة "بطن الحوت" محمد فراج وكل من أسماء أبواليزيد، باسم سمرة، بسمة، عبدالعزيز مخيون، سماح أنور، يوسف عثمان، حسام الحسينى، محمود السراج، هاجر السراج، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا.