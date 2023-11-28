بدء فعاليات مسابقة "لمحات من الهند" لطلاب مدارس الغربية

نظم التوجيه العام للتربية الفنية بمحافظة الغربية، فعاليات مسابقة "لمحات من الهند" لطلاب مدارس بمحافظة الغربية، بمشاركة ٨٢٠ طالبا وطالبة من مختلف المراحل التعليمية بجميع الإدارات التعليمية العشر بالغربية، وذلك بنادي نقابة المعلمين بطنطا.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة رباب عبد المحسن إمام، مدير عام تنمية مادة التربية الفنية، والمهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وفي إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسفارة دولة الهند، بإشراف الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وبحضور السيد عبد القوى دنيا، موجه عام التربية الفنية، ومندوب سفارة الهند وموجهي ومعلمي التربية الفنية بالإدارات التعليمية العشر.

"لمحات من الهند" تعاون بين وزارة التعليم وسفارة الهند

وأكد المهندس ناصر، حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن مسابقة "لمحات من الهند" تأتى في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسفارة دولة الهند، وتقام بصورة سنوية في مصر للاحتفاء بالعلاقات الطيبة الوثيقة بين الهند ومصر.

وأضاف المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المسابقة تأتى لتقوية أواصر الصداقة والثقافة المصرية والهندية ولدعم التواصل مع الشباب في مصر، ورفع الوعي الثقافي لديهم وتنمية الولاء والانتماء للوطن ويشارك في المسابقة طلاب المدارس في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية من مختلف المدارس الحكومية والخاصة.