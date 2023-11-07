الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الغربية" تجتمع بمديرى المدارس مستضيفة خريجى "1000 مدير مدرسة"

اجتماع وكيل وزارة
اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بمديري المدارس

عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا بمديري المدارس المستضيفة لمديري المدارس من خريجي المبادرة الرئاسية "لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين"، حيث يمثل مديري المدارس الإعدادية، إدارات سمنود، السنطة، غرب المحلة، شرق طنطا، زفتى، بسيون، وستتم استضافة مديري المدارس من خريجي المبادرة الرئاسية، لمتابعة العملية التعليمية بهذه المدارس.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وجدير بالذكر أنه تم تخريج الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، على مستوى الجمهورية، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج، دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، مشيرا إلى أن هؤلاء المديرين هم باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

وفي سياق منفصل، تفقد حسن انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث تفقد اليوم مدرسة كفر طرنة للتعليم الأساسي.

وخلال المتابعة بالمدرسة، أشاد وكيل الوزارة بالمدرسة، ونظافتها وانضباطها، والحضور الطلابي الجيد، واطمأن إلى حسن سير العملية التعليمية، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول، وقام بتكريم أحد طلاب المدرسة من حفظة القرآن الكريم، وقام بتوزيع عدد من الهدايا على الطلاب المتميزين، وقام بحضور حصة للغة العربية للصف الثاني الإعدادي فصل 2/2، حيث أشاد بجهد معلم اللغة العربية، السيد بدر السيد بيومي، لتميزه في الشرح داخل الفصل، والتفاعل الطلابي الجيد معه، وتفانيه في العمل، كما قام بتفقد قاعات رياض الأطفال بالمدرسة، وأشاد بانتظام القاعات، والأنشطة المنفذة داخل القاعات، فضلا عن ترتيبها وتنظيمها، وحسن استقبال الأطفال بها.

ثم وجه وكيل الوزارة طلاب المدرسة إلى تنفيذ خطة الإخلاء، حيث قام بشرح كيفية تنفيذ خطة الإخلاء في الإذاعة المدرسية، وسرعة نزول الطلبة، والاصطفاف بعيدًا عن المباني المدرسية، والتأكد من نزول جميع الطلاب إلى أرض الفناء، وقام طلاب المدرسة بتنفيذ خطة الإخلاء في وقت قياسي وبنجاح باهر. 

اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بمديري المدارس
اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بمديري المدارس
اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بمديري المدارس
اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بمديري المدارس
اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بمديري المدارس
اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بمديري المدارس
اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بمديري المدارس
اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بمديري المدارس
وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه مديري المدارس من خريجي المبادرة الرئاسية مديري المدارس الإعدادية انتظام العملية التعليمية المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء

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