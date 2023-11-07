رفع 190 طن قمامة وتراكمات من شوراع زفتى بالغربية

رفعت رئاسة مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، بقيادة إبراهيم فايد، ما يقرب من 190 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة في حملة نظافة وتطهير شملت الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بالمشاركة معدات الوحدة المحلية، وتهدف هذه الحملة إلى رفع كفاءة مستوى النظافة وتحسين البيئة في المنطقة.

وأفاد رئيس مركز ومدينة زفتى بأن الحملات شملت عدة جوانب، حيث تم رفع كمية كبيرة من القمامة والمخلفات التي كانت تتراكم في الشوارع والأماكن العامة، كما تم تنظيف وتجهيز الطرق وتسويتها بهدف تسهيل حركة المواطنين والسيارات، وتحسين الظروف العامة للمنطقة.

محافظ الغربية يشرف على حملات النظافة

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الحملات التي تقوم بها السلطات المحلية في محافظة الغربية، بإشراف الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، الذي أكد على أهمية استمرار هذه الحملات ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني في جميع المراكز والمدن. يهدف ذلك إلى تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة العامة، وتوفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين، حيث تعمل السلطات المحلية على تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في جهود الحفاظ على النظافة والبيئة الصحية.

وعلى الصعيد ذاته، رفعت رئاسة مركز ومدينة طنطا 230 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة وتمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية.

وأوضح حسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

يذكر أن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.