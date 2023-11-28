رفع 170 طن قمامة ومخلفات من شوارع زفتى بالغربية

أعلنت رئاسة مركز ومدينة زفتي، بمحافظة الغربية، عن القيام بحملة لتنظيف الشوارع والطرق الفرعية وإزالة التراكمات والتسوية، تسعى الحملة إلى توفير بيئة صحية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تمت هذه العملية في زفتي، خلال 24 ساعة فقط، حيث تم رفع حوالي 170 طن من القمامة والمخلفات، وقد أشاد إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي بنجاح العملية وأكد أنها جزء من جهود مستمرة تهدف إلى تحسين مستوى النظافة في المركز، كما أكد طارق رحمى، محافظ الغربية، على أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات والمخلفات في المحافظة.

وإكد إبراهيم فايد، رئيس المدينة، أن هذه الحملة تؤكد التزام المركز والمدينة، بتحقيق الصحة العامة للمواطنين، فتوفير بيئة نظيفة وصحية يساهم في تعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض، وكذلك يشجع السكان على المشاركة الفعالة في المبادرات البيئية والنظافة، مما يعزز الروح المجتمعية والانتماء للمنطقة.

استخدام معدات وحدات المحلية والقروية لرفع المخلفات

وفي سياق مماثل، أعلنت محافظة الغربية أنها نجحت في رفع وإزالة 3221 طنًا من القمامة والمخلفات والتراكمات في مختلف المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة خلال نفس الفترة، تم تنفيذ هذه الحملات بالتعاون بين مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وتم استخدام المعدات الخاصة بالوحدات المحلية والقروية في هذه العمليات.

وأكد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، استمرار العمل في هذا الاتجاه، حيث تعد النظافة والصحة العامة أمورًا حيوية للمجتمع، ليحد من تأثير القمامة والمخلفات على النظام البيئي والحياة بوجه عام داخل المحافظة، ويتم دعم مجالس المدن والأحياء بالمعدات اللازمة لتعزيز منظومة النظافة ورفع القمامة والمخلفات من الطرق والشوارع، لتحسين جودة الحياة والحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف أن هناك توعية مستمرة للمواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة والمشاركة في جهود الحفاظ على البيئة، مع تنظيم حملات توعوية وتثقيفية لتعزيز الوعي البيئي وتشجيع المشاركة الفعالة في مبادرات النظافة وإدارة النفايات.