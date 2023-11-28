الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 170 طن قمامة ومخلفات من شوارع زفتى بالغربية

نظافة
نظافة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة زفتي، بمحافظة الغربية، عن القيام بحملة لتنظيف الشوارع والطرق الفرعية وإزالة التراكمات والتسوية، تسعى الحملة إلى توفير بيئة صحية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تمت هذه العملية في زفتي، خلال 24 ساعة فقط، حيث تم رفع حوالي 170 طن من القمامة والمخلفات، وقد أشاد إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي بنجاح العملية وأكد أنها جزء من جهود مستمرة تهدف إلى تحسين مستوى النظافة في المركز، كما أكد طارق رحمى، محافظ الغربية، على أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات والمخلفات في المحافظة.

وإكد إبراهيم فايد، رئيس المدينة، أن هذه الحملة تؤكد التزام المركز والمدينة، بتحقيق  الصحة العامة للمواطنين، فتوفير بيئة نظيفة وصحية يساهم في تعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض، وكذلك يشجع السكان على المشاركة الفعالة في المبادرات البيئية والنظافة، مما يعزز الروح المجتمعية والانتماء للمنطقة.

استخدام معدات وحدات المحلية والقروية لرفع المخلفات

وفي سياق مماثل، أعلنت محافظة الغربية أنها نجحت في رفع وإزالة 3221 طنًا من القمامة والمخلفات والتراكمات في مختلف المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة خلال نفس الفترة، تم تنفيذ هذه الحملات بالتعاون بين مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وتم استخدام المعدات الخاصة بالوحدات المحلية والقروية في هذه العمليات.

وأكد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، استمرار العمل في هذا الاتجاه، حيث تعد النظافة والصحة العامة أمورًا حيوية للمجتمع، ليحد من تأثير القمامة والمخلفات على النظام البيئي والحياة بوجه عام داخل المحافظة، ويتم دعم مجالس المدن والأحياء بالمعدات اللازمة لتعزيز منظومة النظافة ورفع القمامة والمخلفات من الطرق والشوارع، لتحسين جودة الحياة والحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف أن هناك توعية مستمرة للمواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة والمشاركة في جهود الحفاظ على البيئة، مع تنظيم حملات توعوية وتثقيفية لتعزيز الوعي البيئي وتشجيع المشاركة الفعالة في مبادرات النظافة وإدارة النفايات.

مركز ومدينة زفتي الصحة العامة للمواطنين محافظة الغربية أهمية التعاون المجتمعي الحفاظ على النظافة والمشاركة رئيس المدينة

مواد متعلقة

الانتخابات الرئاسية.. 693 لجنة تستقبل أكثر من 3 ملايين ناخب بمحافظة الغربية

محافظ الغربية يوجه رسالة إلى جامعة طنطا

ضبط صاحبي مخبز بتهمة ترويج الدقيق المدعم في السوق السوداء بالغربية

قرية شبرا ملس قلعة صناعة الكتان في الغربية

محافظ الغربية يتفقد تجهيزات اللجان الانتخابية بسمنود

معرض مجاني لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية في قرى قطور بالغربية

حياة كريمة بالغربية: دعم الطلاب لقضية فلسطين "دليل على زيادة الوعي"

أهالي قرى الغربية يعلنون المشاركة في مبادرة "الأكثر مشاركة"

الأكثر قراءة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

غياب 2000 جندى من دولة الاحتلال عن الخدمة بالجيش.. لهذا السبب

فيديوهات مُخلة وقطع شرايين.. القصة الكاملة لتحريض إنجي حمادة على الفجور

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

المدن الأمريكية تنتفض ضد إسرائيل.. أوكلاند تصدر قرارًا تاريخيًا لدعم غزة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟