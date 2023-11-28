الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص وتوفير العلاج لأكثر من 1300 مواطن في قافلة مجانية ببني سويف

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تابع  الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

القوافل ضمن جهود الحكومة

وقال المحافظ إن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

قافلة على مدار يومين   

 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومين" " بقرية الكُنيسة مركز الفشن، مكونة من 6عيادات في6 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة،النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1379 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 30،معمل طفيليات 26،حالات الأشعة 11، استصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 113 حالة، تحويل 2 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

كما شملت القافلة ندوات تثقيف صحي لـ100 مواطن، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من  (فيروس كورونا المستجد - متابعة الحمل - تنظيم الأسرة - سرطان الثدى - سلامة الغذاء - سوء استخدام الأدوية - الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد  مواطن 111

أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.

بني سويف الصحة قافلة الفشن وكيل وزارة الصحة

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