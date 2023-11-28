الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

امتحانات الإعدادية في الجيزة دون "بوكليت".. التفاصيل كاملة

أشرف سلومة
أشرف سلومة

حدد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، شكل امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد مدير المديرية أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة، ستعقد بالنظام العادي وليس بنظام البوكليت.

وشدد مدير المديرية على أن شكل الامتحان سيكون بنفس النظام المتبع في السنوات الماضية، بنظام ورقة الأسئلة وكراسة الإجابات طبقًا للمواصفات التي تأتي من المركز القومي للامتحانات، بينما من المقرر أن يتم تدريب الطلاب على ورقة الأسئلة خلال الفترة المقبلة.

"مدبولى" يوجه بتنظيم مسابقتين لسد احتياجات التعليم من المعلمين فى 2024

كان قد أتاح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، حرية اختيار مدير المديرية والمحافظين، شكل عقد امتحانات الشهادة الاعدادية سواء بالنظام العادي المتعارف عليه، أم بنظام البوكليت وفقا لاقتراح الوزارة لتقليل عمليات الغش الإلكتروني.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول بحسب الخريطة الزمنية التي أعلنت عنها الوزارة فإنّها تنطلق في الأسبوع الأول من شهر يناير وحتى نهاية الشهر، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للترم الأول على حدة خلال شهر ديسمبر المُقبل.

جدير بالذكر، أن نظام البوكليت عبارة عن كراسة امتحانية تضم الأسئلة ومساحة متروكة للإجابة عن هذه الأسئلة. 

txt

"التعليم" تكشف أهمية دراسة منهج التوكاتسو بالمدارس المصرية اليابانية

يتضمن البوكليت توزيع الأسئلة التي كانت تأتي في النظام القديم في كراسة امتحان واحدة دون أن يكون هناك كراسة إجابة وكراسة أسئلة.

البوكليت بأنه لا يحتاج إلى إجابات طويلة
 


يتميز البوكليت بأنه لا يحتاج إلى إجابات طويلة بل عبارات قصيرة ومحددة، ومن ثم يجب على الطلاب التأكد من أن الأسئلة لا تحتاج إلى إجابات طويلة.

تطبيق نظام البوكليت بامتحانات الشهادة الإعدادية لا يعني أن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية موحدة بل ستكون على مستوى المحافظة.

يتيح نظام البوكليت للطالب أن يبدأ بأى جزئية يرغب فى الإجابة عليها، وعليه التأكد من أن الإجابة على أى سؤال لن يؤدى إلى حدوث خطأ ما، لأن كل جزئية لها مكان مخصص لها للإجابة، ومن ثم فلا مجال لحدوث تضارب أو خطأ في النقاط أثناء الإجابة عليها.

محافظة الجيزة شكل امتحانات الشهادة الإعدادية نظام البوكليت شكل الامتحان جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

مواد متعلقة

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

المحاربون بالقلم.. أدباء مجندون: شهدنا المعجزات وحكايات الفدائيين تنتظر من يرويها

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

تفاصيل الاجتماع السنوى لمجلس محافظى البنك الآسيوى بشرم الشيخ.. غدًا

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم خلال أسبوع (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 والقنوات الناقلة

قمع إلكترونى.. فيسبوك يحذف حلقة "فى المساء مع قصواء" على CBC

اليوم.. النطق بالحكم في استئناف زوج أميرة شنب على حبسه 3 سنوات

عاجل.. حكومة نتنياهو تصدق على إضافة 50 أسيرة فلسطينية للإفراج عنهن ضمن اتفاق الهدنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟