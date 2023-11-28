امتحانات الإعدادية في الجيزة دون "بوكليت".. التفاصيل كاملة

حدد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، شكل امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد مدير المديرية أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة، ستعقد بالنظام العادي وليس بنظام البوكليت.

وشدد مدير المديرية على أن شكل الامتحان سيكون بنفس النظام المتبع في السنوات الماضية، بنظام ورقة الأسئلة وكراسة الإجابات طبقًا للمواصفات التي تأتي من المركز القومي للامتحانات، بينما من المقرر أن يتم تدريب الطلاب على ورقة الأسئلة خلال الفترة المقبلة.

كان قد أتاح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، حرية اختيار مدير المديرية والمحافظين، شكل عقد امتحانات الشهادة الاعدادية سواء بالنظام العادي المتعارف عليه، أم بنظام البوكليت وفقا لاقتراح الوزارة لتقليل عمليات الغش الإلكتروني.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول بحسب الخريطة الزمنية التي أعلنت عنها الوزارة فإنّها تنطلق في الأسبوع الأول من شهر يناير وحتى نهاية الشهر، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للترم الأول على حدة خلال شهر ديسمبر المُقبل.

جدير بالذكر، أن نظام البوكليت عبارة عن كراسة امتحانية تضم الأسئلة ومساحة متروكة للإجابة عن هذه الأسئلة.

يتضمن البوكليت توزيع الأسئلة التي كانت تأتي في النظام القديم في كراسة امتحان واحدة دون أن يكون هناك كراسة إجابة وكراسة أسئلة.

البوكليت بأنه لا يحتاج إلى إجابات طويلة





يتميز البوكليت بأنه لا يحتاج إلى إجابات طويلة بل عبارات قصيرة ومحددة، ومن ثم يجب على الطلاب التأكد من أن الأسئلة لا تحتاج إلى إجابات طويلة.

تطبيق نظام البوكليت بامتحانات الشهادة الإعدادية لا يعني أن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية موحدة بل ستكون على مستوى المحافظة.

يتيح نظام البوكليت للطالب أن يبدأ بأى جزئية يرغب فى الإجابة عليها، وعليه التأكد من أن الإجابة على أى سؤال لن يؤدى إلى حدوث خطأ ما، لأن كل جزئية لها مكان مخصص لها للإجابة، ومن ثم فلا مجال لحدوث تضارب أو خطأ في النقاط أثناء الإجابة عليها.