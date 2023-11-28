بعد تحسن الأحوال الجوية.. استئناف حركة الصيد والملاحة البحرية في كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أنه تم استئناف حركة الملاحة البحرية بساحل البحر المتوسط، بنطاق المحافظة، وإستئناف رحلات الصيد بنهر النيل، وبحيرة البرلس بعد توقفها على مدار يومين لسوء الأحوال الجوية.

انتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه قد تم إنتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس وإنطلاق مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات الصيد بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم.

استقرار الأحوال الجوية بمحافظة كفر الشيخ

فيما وتشهد محافظة كفر الشيخ، منذ الصباح الباكر حالة من إستقرار الطقس وسطوع الشمس في مختلف أنحاء المحافظة.



وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر، مشددًا على مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تمت تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

فيما أهابت محافظة كفر الشيخ، بالمواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخى الحيطة والحذر وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة واتباع كل وسائل الأمان، وبخاصة فى المنحنيات حرصًا على سلامتهم.

وشدد محافظ كفر الشيخ علي رؤساء المدن والمراكز العمل بشكل مكثف علي متابعة غرف العمليات لمتابعة أي طارئ قد يحدث في الأحوال الجوية والتغيرات المناخية المستمرة.

