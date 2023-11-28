الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد تحسن الأحوال الجوية.. استئناف حركة الصيد والملاحة البحرية في كفر الشيخ

مراكب الصيد
مراكب الصيد

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أنه تم استئناف حركة الملاحة البحرية بساحل البحر المتوسط، بنطاق المحافظة، وإستئناف رحلات الصيد بنهر النيل، وبحيرة البرلس بعد توقفها على مدار يومين لسوء الأحوال الجوية.

انتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه قد تم إنتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس وإنطلاق مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات الصيد بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم.

استقرار الأحوال الجوية بمحافظة كفر الشيخ

فيما وتشهد محافظة كفر الشيخ، منذ الصباح الباكر حالة من إستقرار  الطقس وسطوع الشمس في مختلف أنحاء المحافظة.

txt

كفر الشيخ تنصح المواطنين بتجنب الأنشطة البحرية والطرق السريعة بسبب الطقس


وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر، مشددًا على مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تمت تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

فيما أهابت محافظة كفر الشيخ، بالمواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخى الحيطة والحذر وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة واتباع كل وسائل الأمان، وبخاصة فى المنحنيات حرصًا على سلامتهم.

وشدد محافظ كفر الشيخ علي رؤساء المدن والمراكز العمل بشكل مكثف علي متابعة غرف العمليات لمتابعة أي طارئ قد يحدث في الأحوال الجوية والتغيرات المناخية المستمرة.
 

البحر الأبيض ميناء البرلس كفر الشيخ حركه الصيد طقس كفر الشيخ

مواد متعلقة

جامعة كفر الشيخ تعقد ورشة عمل توعوية بعنوان "التحول إلى برامج رقمية"

انطلاق اختبارات مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن بكفرالشيخ

حطم اليأس والاكتئاب.. "علي عوض" بطل من نوع خاص في كفر الشيخ

تنفيذ 18 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية ببيلا فى كفرالشيخ

لتقديم الخدمات للمستثمرين.. افتتاح فرع هيئة التنمية الصناعية بكفر الشيخ

تنظيم مباريات اليوم الثاني من دوري كرة القدم بقرى "حياة كريمة" في كفر الشيخ

افتتاح أول فرع لهيئة التنمية الصناعية بكفرالشيخ

رفع 100 طن مخلفات وكسح مياه الأمطار ببلطيم في كفر الشيخ

الأكثر قراءة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 والقنوات الناقلة

قمع إلكترونى.. فيسبوك يحذف حلقة "فى المساء مع قصواء" على CBC

اليوم.. النطق بالحكم في استئناف زوج أميرة شنب على حبسه 3 سنوات

عاجل.. حكومة نتنياهو تصدق على إضافة 50 أسيرة فلسطينية للإفراج عنهن ضمن اتفاق الهدنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟