ياسر القاضى لـ "الشاهد": الشمول المالى يعطى المواطنين حقًا متساويًا فى الخدمات

وجه المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، رسالة شكر وتقدير لـ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، مؤكدًا أن هناك خطوات مهمة جدًا في البنك المركزي، أهمها اتاحة الرخص الخاصة بالديجيتال بنك أو البنوك الإلكترونية أو الرقمية.

وأضاف القاضي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن البنوك الرقمية تعتبر في غاية الأهمية، لأنها تعمل على تسهيل عمليات الشمول المالي الذي يعطي المواطنين حق متساوي في الخدمات المالية.

وتابع:"اعتقادات الناس بأن الدولة تريد حصارهم ماليًا من خلال الشمول المالي هي اعتقادات غير صحيحة، والكلام الصحيح هو أن الدولة تحاول أن تعطي فرصة لمن ليس في القطاع المالي أو البنكي بأن يكون له فرصة في القطاع المالي أو البنكي، حيث يوجد مواطنون يمتلكون 3 أو 4 أو 5 حسابات في البنك، كما أنهم يمتلكون كريديت كارد من أكثر من جهة، وهناك مواطنون أخرون ليسوا على الخريطة من الأساس".

وأشار إلى أنه على سبيل المثال يوجد في البريد المصري 24 مليون حساب لمواطنين، وهو ما يوازي عدد الحسابات في البنوك، وبالتالي فإن ما لا يقل عن 40 أو 50 مليون مواطن غير متواجدين في أي نظام مالي أو بنكي، ولا يحصلون على أية ميزة تنافسية في هذا الإطار، وبالتالي فإن الشمول المالي يعطيهم هذه الميزة بأن يكونوا متواجدين في القطاع المصرفي والمالي، كما أنه يسهل عمليات سواء السحب أو الإيداع كما أنه يسهل على المسؤول المنظم معرفة الـ credit history الخاص بالمواطن، وبالتالي يستطيع المواطن الذي يدخل ضمن الشمول المالي أن يحصل على القروض والتمويلات اللازمة له.

وأكد أن الشمول المالي من أهم الخطوات الخاصة بالتحول الاقتصادي في الدولة، لافتًا إلى أن المواطنين يجب أن يشعروا بالأمان لأنهم سيحصلون على نفس مستوى الخدمات والفرص.

برنامج الشاهد

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.