الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ياسر القاضى لـ"الشاهد": الشمول المالى من أهم خطوات التحول الاقتصادى فى الدولة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والمهندس ياسر القاضي

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إن من كان يقود موضوع الشمول المالي على مستوى العالم هو القطاع الخاص بالاتصالات، حيث كان الاتحاد الدولي للاتصالات هو من يقود، وكان معه داعمون متمثلين في مؤسسات أمثال "ميليندا جيتس" و"بيل جيتس" وغيرها من المؤسسات المهمة، معقبًا: "قد جاهدنا بشكل كبير جدًا أنا وزملائي في الوزارة حتى وضعنا مصر ضمن الأربعة دول التي سيتم التركيز عليها في عملية الشمول المالي وفي دعم المؤسسة الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات، ودعم المؤسسات المالية الأخرى. 

وأضاف القاضي خلال لقائه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: "وقد وجدنا الكثير من الدعم من رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات في هذا التوقيت وهو "لان زاو" وقد زار الرئيس مرتين، وأبدى الرئيس الدعم الكبير لعمليات الشمول المالي، كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس شركة فيزا العالمية مرتين، كما استقبل الرئيس التنفيذي لشركة فيزا مرتين، وذلك لأهمية هذا الملف الذي يدير اقتصاد الدولة". 

وأكد أن رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات، ورئيس شركة فيزا العالمية، والرئيس التنفيذي لها، لا يعتبرون رؤساء شركات فحسب  وإنما هم محركين لاقتصاديات ومحركين لسياسات، ولهم وزن كبير جدًا في دولهم، والشركات اللاتي يديرونها توازي اقتصاد دول، وبالتالي فإن اهتمام الدولة المصرية بهم يضعها أمام الدول الكبرى كدولة مهمة لا تهتم بالتكنولوجيا فحسب وإنما تهتم بالاقتصاد بشكل أساسي.

برنامج الشاهد 

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

      

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

الشمول المالي وزارة الاتصالات ياسر القاضي الاتحاد الدولي للاتصالات برنامج الشاهد

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