الشرطة الإسرائيلية: خطوط الطوارئ معطلة لسبب غير معلوم

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أن خطوط الطوارئ في البلاد لا تعمل بسبب "خطأ مؤقت" غير معلوم في الخدمة.

ووفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت شرطة الاحتلال في بيان إن"خط الطوارئ 100 للشرطة غير نشط".

وأضاف البيان: "أنه تم توجيه المكالمات الطارئة إلى رقم آخر".

كما وجهت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" المتصلين إلى الاتصال برقم آخر للحصول على المساعدة الطبية والاستجابة للحالات الطارئة "بسبب عطل في خطوط الطوارئ".

ويأتي ذلك بعد قليل من تسليم الدفعة الرابعة من المتجزين والأسرى، في إطار اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل، بوساطة مصرية قطرية، وتمديد الهدنة التي استمرت 4 أيام إلى يومين إضافيين.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عن 33 معتقلا فلسطينيا، بينهم 3 سيدات و30 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" المقام على أراضي فلسطين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في القدس المحتلة، ضمن الدفعة الرابعة من "صفقة التبادل"، فيما أفرجت حماس عن 6 محتجزين تايلانديين، بالإضافة إلى 11 اسيرا إسرائيليا.

وفي المجمل، أفرجت حماس عن 69 محتجزا إسرائيليا، فيما أفرجت إسرائيل عن 150 أسيرا من النساء والأطفال الفلسطينيين، خلال الأيام الأربعة الأولى لاتفاق الهدنة، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، ليل الإثنين.

تمديد اتفاق الهدنة ليومين إضافيين

وقبيل انتهاء مدة الهدنة بين الجانبان في يومها الرابع، أعلنت حماس أنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".

كما أكدت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين.

ولاحقا أفاد الإعلام الإسرائيلي بإن الحكومة الإسرائيلية وافقت على قائمة بأسماء 50 فلسطينية يُفترض أن تفرج عنهن، مقابل إطلاق حركة حماس سراح نحو 20 إسرائيليا من الأسرى لديها، في إطار الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين إضافيين.