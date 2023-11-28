الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الشرطة الإسرائيلية: خطوط الطوارئ معطلة لسبب غير معلوم

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أن خطوط الطوارئ في البلاد لا تعمل بسبب "خطأ مؤقت" غير معلوم في الخدمة.

 

ووفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت شرطة الاحتلال في بيان إن"خط الطوارئ 100 للشرطة غير نشط".

 

وأضاف البيان: "أنه تم توجيه المكالمات الطارئة إلى رقم آخر".

كما وجهت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" المتصلين إلى الاتصال برقم آخر للحصول على المساعدة الطبية والاستجابة للحالات الطارئة "بسبب عطل في خطوط الطوارئ".

 

ويأتي ذلك بعد قليل من تسليم الدفعة الرابعة من المتجزين والأسرى، في إطار اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل، بوساطة مصرية قطرية، وتمديد الهدنة التي استمرت 4 أيام إلى يومين إضافيين.

 

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عن 33 معتقلا فلسطينيا، بينهم 3 سيدات و30 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" المقام على أراضي فلسطين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في القدس المحتلة، ضمن الدفعة الرابعة من "صفقة التبادل"، فيما أفرجت حماس عن 6 محتجزين تايلانديين، بالإضافة إلى 11 اسيرا إسرائيليا.

 

txt

إسرائيل تعلن إطلاق سراح 33 أسيرا فلسطينيا بموجب صفقة تبادل الرهائن

 

وفي المجمل، أفرجت حماس عن 69 محتجزا إسرائيليا، فيما أفرجت إسرائيل عن 150 أسيرا من النساء والأطفال الفلسطينيين، خلال الأيام الأربعة الأولى لاتفاق الهدنة، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، ليل الإثنين.

 

تمديد اتفاق الهدنة ليومين إضافيين

 

وقبيل انتهاء مدة الهدنة بين الجانبان في يومها الرابع، أعلنت حماس أنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".

 

 كما أكدت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين.

 

ولاحقا أفاد الإعلام الإسرائيلي بإن الحكومة الإسرائيلية وافقت على قائمة بأسماء 50 فلسطينية يُفترض أن تفرج عنهن، مقابل إطلاق حركة حماس سراح نحو 20 إسرائيليا من الأسرى لديها، في إطار الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين إضافيين.

شرطة الاحتلال خطوط الطوارئ عطل خطأ مؤقت غير معلوم عطل في خطوط الطوارئ إسرائيلي

الأكثر قراءة

عاجل.. حكومة نتنياهو تصدق على إضافة 50 أسيرة فلسطينية للإفراج عنهن ضمن اتفاق الهدنة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

عاجل.. “أشكركم على إنسانيتكم”.. تفاصيل رسالة محتجزة إسرائيلية مفرج عنها لـ"كتائب القسام"

الميراث المُشرف.. ماذا ترك لنا طارق عبدالعزيز؟

ياسر القاضى لـ "الشاهد": الشمول المالى يعطى المواطنين حقًا متساويًا فى الخدمات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟