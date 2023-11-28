واشنطن تهدد بإفراغ صناعة الرقائق فى آسيا.. لماذا؟

هددت الولايات المتحدة الامريكية بإفراغ صناعة الرقائق في آسيا، حيث يجبر قانون الرقائق الحمائي كبار مصنعي أشباه المواصلات الآسيويين ومورديهم على انشاء متاجر في الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أفادت صحيفة آسيا تايمز الآسيوية.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن شركاء الولايات المتحدة التجاريين في آسيا يتشاركون مخاوف مماثلة بشأن الأمن الاقتصادي والقدرة على الصمود، فإنهم يتساءلون عما يعنيه تبني واشنطن الجديد للسياسة الصناعية بالنسبة لتنميتهم.

ومع جيوب حكومية عميقة، وسوق محلية كبيرة وقدرات بحثية وتطويرية قوية، تتمتع الولايات المتحدة بالقوة الاقتصادية للاستحواذ على حصة كبيرة من الاستثمار العالمي في القطاعات الصناعية المستهدفة.

الولايات المتحدة حول القانون وتحويل التجارة

وأضافت الصحيفة أن تحول الولايات المتحدة نحو الحمائية ورغبتها في تحويل التجارة إلى أصدقاء "يتشابهون في التفكير" يثير المخاوف من أن السوق الأمريكية سوف تكون مغلقة أمام الصادرات الآسيوية ما لم يتم تلبية مطالب الولايات المتحدة بالمعايير المشتركة وتكوينات سلسلة التوريد.

ويوضح قانون تشيبس والعلوم، الذي أقره الكونجرس الأمريكي في عام 2022، نوايا واشنطن في "إعادة التوطين" وتأثيراتها على الشركاء التجاريين، كما أنه تم تصميم هذا القانون من أجل "إعادة" تصنيع أشباه الموصلات المحلي الذي يتركز حاليًا في آسيا من خلال تقديم قائمة من الإعانات والإعفاءات الضريبية وقواعد المحتوى المحلي التي تشجع البحث والتطوير والتصنيع الداخلي.

ويأتي الدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للتمويل من مركزية أشباه الموصلات في التكنولوجيا المدنية والعسكرية والمخاوف بشأن الضعف الجيوسياسي الناجم عن التصنيع الذي انتقل إلى البر الرئيسي للصين وتايوان.

ويدعم قانون تشيبس الاستثمار المحلي في تصنيع أشباه الموصلات، ويعد بحوافز تصنيع بقيمة 39 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية على الاستثمار بنسبة 25%.

ويبدو أن هذه الحوافز تجتذب بالفعل شركات تصنيع أشباه الموصلات الكبرى ومورديها للاستثمار في الولايات المتحدة، ووفقًا لرابطة صناعة أشباه الموصلات، منذ طرح قانون CHIPS في عام 2020 إلى يونيو 2023، تم الإعلان عن 67 مشروعًا جديدًا وتوسعات للمرافق الأمريكية الحالية في مجالات البحث والتطوير والملكية الفكرية وتصميم الرقائق وتصنيع أشباه الموصلات وتصنيع المعدات واللوازم والمواد.