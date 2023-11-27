الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبى: نسعى لتمديد الهدنة فى غزة.. وإقامة دولة فلسطينية ضرورة

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي

أكد  الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على مساعيه لتمديد الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، مشيرا إلى إدانته لبناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية. 

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان له، أن إقامة دولة فلسطينية ضرورة لتحقيق السلام.

وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على إدخال نحو 200 شاحنة حاويات تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة اليوم بعد تفتيشها من قبل إسرائيل، بما في ذلك كمية صغيرة من الوقود.

وقال منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي (كوجات) في بيان له: تم نقل أربع حاويات تحمل وقود الديزل وأربع حاويات تحمل غاز الطهي من مصر إلى منظمات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأضافت أن شاحنات المساعدات تحمل الغذاء والماء ومعدات الإيواء والإمدادات الطبية.

مساع لضمان استمرار وقف إطلاق النار 

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وقال الرئيس الامريكي جو بايدن إنه ظل "منخرطا بعمق" خلال الأيام القليلة الماضية، لضمان استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بعد التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة لمدة يومين آخرين.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له، إن الاتفاق تم التوصل إليه والحفاظ عليه من خلال وساطة ودبلوماسية أمريكية واسعة النطاق، وتم إطلاق سراح أكثر من 50 رهينة حتى الآن، بما في ذلك الطفلة الأمريكية الإسرائيلية أبيجيل إيدان البالغة من العمر أربع سنوات.

وقال إن الهدنة مكنت من "زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية الإضافية للمدنيين الأبرياء الذين يعانون في جميع أنحاء قطاع غزة".

ووجه الرئيس الأمريكي رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، على التزامهم بهذه العملية والتوصل إلى اتفاق للتمديد خلال الـ 48 ساعة القادمة.

الاتحاد الأوروبي الهدنة المستوطنات الضفة الغربية ادانه

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